Військові розпочали очищення Солсбері від слідів отрути "Новачок"

До міста Солсбері прибули військові, які проведуть очистку від можливих слідів отруйної речовини, застосованої на початку березня під час нападу на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Ввечері вівторка, 23 квітня, в місто прибули три військові вантажівки. Біля торговельного центру Maltings, де сім тижнів тому були виявлені Скрипалі, військові вивантажили два великих металевих контейнери та невеликий екскаватор, повідомляє телекомпанія Sky News.

В цілому буде проведено очищення дев'яти точок, де батько й донька перебували незадовго до того як втратили свідомість. Крім лави, на якій їх виявили, роботи зі знезараження проведуть у двох відділеннях лікарні, в поліцейській дільниці, ресторані Zizzi's, де обідали Скрипалі в день отруєння, а також в гаражі, де стояв їхній автомобіль, та в будинку сержанта Ніка Бейлі, госпіталізованого після інциденту.

Будинок Скрипаля, а також паб The Mill, у який він з донькою заходив після обіду в ресторані, поки що розглядають як імовірні місця злочину, тож їх очистять від слідів отруйної речовини останніми.

Кількамісячна операція

Операція може тривати кілька місяців. Військові мають намір взяти зразки ґрунту, дерну і бруківки та провести їхній аналіз. Після очищення території заплановані повторні тести. Контролювати процес буде міністерство охорони довкілля, продовольства і сільськогосподарського розвитку.

У відомстві не виключають, що в місті й досі є залишки нервово-паралітичного отруйної речовини "Новачок", а також, що вони можуть бути так само токсичними, як і під час нападу.

Сергія й Юлію Скрипаль виявили непритомними 4 березня в Солсбері. Слідство та експерти ОЗХЗ виснували, що батько і дочка були отруєні нервово-паралітичним речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР. У випадку з отруєнням Лондон звинуватив Москву в скоєнні хіматакі на британській території. Згодом на знак солідарності близько 30 країн слідом за Великобританією вислали російських дипломатів. Серед інших до акції приєдналися США, Німеччина, Україна та організація НАТО. Росія категорично відкидає звинувачення в отруєнні та вдалася до дзеркальних дій щодо вислання дипломатів цих країн.

9 квітня Юлію Скрипаль виписали з лікарні та доставили ​​в безпечне місце.