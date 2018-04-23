 Військові розпочали очищення Солсбері від слідів отрути ″Новачок″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Військові розпочали очищення Солсбері від слідів отрути "Новачок"

Знезараженню підлягають дев'ять об'єктів, у тому числі й лава в сквері, де були виявлені Скрипалі, лікарня, поліцейська дільниця, ресторан і паб. Операція може тривати кілька місяців.

Отруєння Сергія Скрипаля

Біля будинку Сергія Скрипаля

До міста Солсбері прибули військові, які проведуть очистку від можливих слідів отруйної речовини, застосованої на початку березня під час нападу на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Ввечері вівторка, 23 квітня, в місто прибули три військові вантажівки. Біля торговельного центру Maltings, де сім тижнів тому були виявлені Скрипалі, військові вивантажили два великих металевих контейнери та невеликий екскаватор, повідомляє телекомпанія Sky News.

DW.COM

Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Великобританії про те, що Сергія і Юлію Скрипалів отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок", розробленою в Росії. (12.04.2018)

В акредитованих лабораторіях ОЗХЗ діють "жорсткі стандарти перевірки", результатам якої можна довіряти, відзначають експерти лабораторії у швейцарському місті Шпіц. (15.04.2018)

На думку представника Великобританії в ОЗХЗ, тільки у Росії були досвід і мотив для отруєння колишнього подвійного агента і його доньки. Пітер Вілсон звинуватив Москву в зухвалій кампанії з дезінформації. (19.04.2018)

Спецслужби РФ ще в 2013 році зацікавилися електронною поштою Юлії Скрипаль. Крім того, вони розглядали щонайменше кількох перебіжчиків як ціль для нападу, йдеться у листі радника з безпеки прем'єрки Великобританії. (13.04.2018)

В цілому буде проведено очищення дев'яти точок, де батько й донька перебували незадовго до того як втратили свідомість. Крім лави, на якій їх виявили, роботи зі знезараження проведуть у двох відділеннях лікарні, в поліцейській дільниці, ресторані Zizzi's, де обідали Скрипалі в день отруєння, а також в гаражі, де стояв їхній автомобіль, та в будинку сержанта Ніка Бейлі, госпіталізованого після інциденту.

Будинок Скрипаля, а також паб The Mill, у який він з донькою заходив після обіду в ресторані, поки що розглядають як імовірні місця злочину, тож їх очистять від слідів отруйної речовини останніми.

Кількамісячна операція

Операція може тривати кілька місяців. Військові мають намір взяти зразки ґрунту, дерну і бруківки та провести їхній аналіз. Після очищення території заплановані повторні тести. Контролювати процес буде міністерство охорони довкілля, продовольства і сільськогосподарського розвитку.

У відомстві не виключають, що в місті й досі є залишки нервово-паралітичного отруйної речовини "Новачок", а також, що вони можуть бути так само токсичними, як і під час нападу.

Сергія й Юлію Скрипаль виявили непритомними 4 березня в Солсбері. Слідство та експерти ОЗХЗ виснували, що батько і дочка були отруєні нервово-паралітичним речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР. У випадку з отруєнням Лондон звинуватив Москву в скоєнні хіматакі на британській території. Згодом на знак солідарності близько 30 країн слідом за Великобританією вислали російських дипломатів. Серед інших до акції приєдналися США, Німеччина, Україна та організація НАТО. Росія категорично відкидає звинувачення в отруєнні та вдалася до дзеркальних дій щодо вислання дипломатів цих країн.

9 квітня Юлію Скрипаль виписали з лікарні та доставили ​​в безпечне місце.
Дивитись відео 01:52

Співрозробник "Новачка": хімічний склад розкриває російське походження (21.03.2018)

Аудіо й відео до теми

Співрозробник "Новачка": хімічний склад розкриває російське походження (21.03.2018)  

Також за темою

UK Salisbury Untersuchung Nervengasanschlag Skripal - Yulia Skripal

Отруєну у Солсбері Юлію Скрипаль виписали з лікарні - ЗМІ 10.04.2018

Донька екс-розвідника ГРУ Сергія Скрипаля Юлія виписана з лікарні, повідомляє Sky News та BBC. Після отруєння на початку березня вона понад місяць провела у лікарні.

OPCW Logo der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen

ОЗХЗ підтвердила, що Скрипалів отруїли "Новачком" з Росії 12.04.2018

Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Великобританії про те, що Сергія і Юлію Скрипалів отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок", розробленою в Росії.

OPCW Logo der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen

Швейцарська лабораторія не сумнівається у висновках британських експертів у "справі Скрипаля" 15.04.2018

В акредитованих лабораторіях ОЗХЗ діють "жорсткі стандарти перевірки", результатам якої можна довіряти, відзначають експерти лабораторії у швейцарському місті Шпіц.

Докладно

Karpaten Ukraine (DW/N. Zotova)

Війна екологів та місцевої влади за Свидовець триває

У судах триває суперечка між екологами та владою Закарпаття навколо Свидовецького хребта в українських Карпатах. 

Spielemesse in Essen Spiel '13 (picture-alliance/dpa)

Секрети популярності настільних ігор (відео)

Ви можете собі уявити, що у Німеччині торік було продано 40 мільйонів настільних ігор? Бізнесмени пояснюють тренд. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  