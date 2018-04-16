 Війська Асада обстрілюють підконтрольне ІД передмістя Дамаска | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2018
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Новини

Війська Асада обстрілюють підконтрольне ІД передмістя Дамаска

З'єднання сирійських урядових військ вступили в запеклі сутички з бойовиками терористичного угруповання "Ісламська держава" у південному передмісті Дамаска. Боротьба точиться за контроль над табором Ярмук.

Передмістя Дамаска

Обстріл районів передмістя Дамаска поблизу табору Ярмук

Сирійські військові ведуть масивний обстріл південного передмістя Дамаска. У неділю, 22 квітня, окремі квартали передмістя столиці зазнали тривалих артобстрілів та ударів з повітря. Ці райони контролює терористичне угруповання "Ісламська держава", передає інформаційна агенція AP.

DW.COM

Обстріли територій під Дамаском тривають. Урядові ЗМІ, утім, кажуть, що противники Асада здалися і погодилися залишити анклави біля столиці. (20.04.2018)

Уряд Сирії домовився з угрупованнями опозиційних до Башара Асада сил про виведення бойовиків з трьох населених пунктів району Каламун у провінції Дамаск в обмін на гарантії безпеки. (21.04.2018)

У операції задіяно бойові літаки, гелікоптери та артилерію. На кадрах, поширених державним сирійським телебаченням, видно густий дим від численних вибухів бомб та снарядів.

У такий спосіб сирійські військові намагаються змусити бойовиків ІД та союзні їм формування залишити цю частину передмістя сирійської столиці. У районі Аль-Хаджар Аль-Асвад та сусідньому табору для палестинських біженців Ярмук точаться запеклі бої. Сирійські урядові війська вже кілька років поспіль намагаються взяти під свій контроль ці території.

Раніше цього тижня повідомлялося про ультиматум з боку урядових сил ісламістам. Ті мали впродовж 48 годин евакуюватися з цих територій на непідконтрольні Башару Асаду райони Сирії. Однак бойовики й досі не залишили ці передмістя столиці.
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