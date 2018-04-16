Війська Асада обстрілюють підконтрольне ІД передмістя Дамаска

Сирійські військові ведуть масивний обстріл південного передмістя Дамаска. У неділю, 22 квітня, окремі квартали передмістя столиці зазнали тривалих артобстрілів та ударів з повітря. Ці райони контролює терористичне угруповання "Ісламська держава", передає інформаційна агенція AP.

У операції задіяно бойові літаки, гелікоптери та артилерію. На кадрах, поширених державним сирійським телебаченням, видно густий дим від численних вибухів бомб та снарядів.

У такий спосіб сирійські військові намагаються змусити бойовиків ІД та союзні їм формування залишити цю частину передмістя сирійської столиці. У районі Аль-Хаджар Аль-Асвад та сусідньому табору для палестинських біженців Ярмук точаться запеклі бої. Сирійські урядові війська вже кілька років поспіль намагаються взяти під свій контроль ці території.

Раніше цього тижня повідомлялося про ультиматум з боку урядових сил ісламістам. Ті мали впродовж 48 годин евакуюватися з цих територій на непідконтрольні Башару Асаду райони Сирії. Однак бойовики й досі не залишили ці передмістя столиці.