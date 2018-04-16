 Війна Росії з Telegram: Роскомнагляд заблокував низку IP-адрес Google | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Війна Росії з Telegram: Роскомнагляд заблокував низку IP-адрес Google

У Росії продовжується масштабна боротьба щодо блокування месенджеру Telegram. Цього разу постраждав і Google.

Логотип Telegram та паперовий літачок

Логотип Telegram та паперовий літачок

Російська служба нагляду у сфері зв'язку та інформаційних технологій Роскомнагляд повідомила, що заблокувала низку IP-адрес Google. Причиною є те, що їх використовує Telegram, заборонений нині в РФ месенджер. Про це орган повідомив у неділю, 22 квітня.

DW.COM

У Роскомнагляді заявили про початок процесу блокування доступу до месенджера Telegram.

Російський суд вирішив заблокувати Telegram на території країни, оскільки месенджер відмовився надати ФСБ ключі для дешифрування повідомлень користувачів. (13.04.2018)

"Роскомнагляд вніс до реєстру забороненої інформації низку IP-адрес Google, які використовуються Telegram для здійснення діяльності у Російської Федерації", - зазначило відомство. Ідеться про те, що Google не задовольнив вимоги Роскомнагляду та "в порушення вердикту суду продовжує дозволяти компанії Telegram Messenger Limited Liability Partnership використовувати свої IP-адреси для здійснення діяльності на території Росії".

13 квітня Таганський районний суд Москви задовольнив позов Роскомнагляду й ухвалив рішення про блокування створеного Павлом Дуровим месенджера Telegram в Росії за відмову надати Федеральній службі безпеки (ФСБ) ключі для дешифрування обміну інформацією користувачів. За даними Роскомнагляду, інформація, поширювана в Telegram, може використовуватися терористичними і екстремістським організаціями. 16 квітня в Росії почався процес блокування Telegram.

Блокування Telegram у Росії: карикатура Сергія Йолкіна

Блокування Telegram у Росії: карикатура Сергія Йолкіна
Дивитись відео 01:46

Де у світі блокують соцмережі?

Аудіо й відео до теми

Де у світі блокують соцмережі?  

Також за темою

Pawel Durow russischer Unternehmer und Gründer des sozialen Netzwerk vk.com

Засновник Telegram: Блокування месенджера зашкодить нацбезпеці РФ 16.04.2018

Засновник Telegram Павло Дуров заявив про те, що рівень національної безпеки РФ знизиться через блокування месенджера, оскільки росіяни більш активно користуватимуться WhatsApp і Facebook.

Russland will Telegram-Messenger-App blockieren

ОБСЄ критикує блокування Telegram у Росії 13.04.2018

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ закликав переглянути рішення суду щодо Telegram і створити в РФ умови для вільного й незалежного інформаційного простору.

Telegram messenger

Російський суд постановив негайно заблокувати Telegram 13.04.2018

Російський суд вирішив заблокувати Telegram на території країни, оскільки месенджер відмовився надати ФСБ ключі для дешифрування повідомлень користувачів.

Докладно

Зворотній відлік до ЧС-2018 у Москві, березень 2018 року

Бойкот ЧС-2018 у Росії: що думають у Європарламенті

DW опитала парламентарів, яке практичне значення може мати бойкот та як він вплине на діалог Заходу та РФ. 

Світовий банк

Світовий банк отримає більше коштів на проекти розвитку

Країни-донори Світового банку вирішили збільшити його капітал на 13 мільярдів доларів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  