Війна Росії з Telegram: Роскомнагляд заблокував низку IP-адрес Google

Російська служба нагляду у сфері зв'язку та інформаційних технологій Роскомнагляд повідомила, що заблокувала низку IP-адрес Google. Причиною є те, що їх використовує Telegram, заборонений нині в РФ месенджер. Про це орган повідомив у неділю, 22 квітня.

"Роскомнагляд вніс до реєстру забороненої інформації низку IP-адрес Google, які використовуються Telegram для здійснення діяльності у Російської Федерації", - зазначило відомство. Ідеться про те, що Google не задовольнив вимоги Роскомнагляду та "в порушення вердикту суду продовжує дозволяти компанії Telegram Messenger Limited Liability Partnership використовувати свої IP-адреси для здійснення діяльності на території Росії".

13 квітня Таганський районний суд Москви задовольнив позов Роскомнагляду й ухвалив рішення про блокування створеного Павлом Дуровим месенджера Telegram в Росії за відмову надати Федеральній службі безпеки (ФСБ) ключі для дешифрування обміну інформацією користувачів. За даними Роскомнагляду, інформація, поширювана в Telegram, може використовуватися терористичними і екстремістським організаціями. 16 квітня в Росії почався процес блокування Telegram.

Блокування Telegram у Росії: карикатура Сергія Йолкіна