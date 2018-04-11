Війна з фейками: як в ЄС намагаються не програти Росії

Експерти та євродепутати не раз критикували главу європейської дипломатії Федеріку Могеріні за надто слабку роботу з протидії дезінформації з Росії. У 2015 році для викриття недостовірної інформації та боротьби з російською пропагандою у зовнішньополітичному відомстві ЄС створили оперативну робочу групу зі стратегічних комунікацій ЄС - East Strategic Communication Task Force. Але останнім часом вона опинилася під вогнем критики з боку фахівців та депутатів у ЄС.

Зокрема, на початку березня парламент Нідерландів вирішив домогтися закриття сайту EUvsDisinfo, запущеного East Strategic Communication Task Force для відстеження публікацій у ЗМІ, які імовірно містять недостовірну інформацію. Приводом для обурення депутатів стало включення кількох статей нідерландських медіа до бюлетеня Desinformation Review. Це список публікацій, які містять "упереджений, викривлений або неправдивий погляд чи інтерпретацію подій та розповсюджують ключові прокремлівські тези".

Три таких публікації нідерландських ЗМІ зрештою були видалені з сайту. Як пояснили в East StratCom Task Force, публікації потрапили до списку помилково. Проте це спричинило дискусію про ефективність зусиль ЄС у боротьбі з російською кампанією з дезінформації.

Російські ЗМІ у полі зору EUvsDisinfo

Вимога нідерландських парламентарів роздратувала активістку Еліс Столлмеєр (Alice Stollmeyer). "Згортати і нічого не пропонувати взамін? Я перепрошую, але це безглуздий крок", - заявила вона у коментарі DW. Враховуючи те, що East StratCom вдалося викрити кілька тисяч прикладів дезінформації, три публікації, помилково внесені до списку, - це дуже незначна погрішність, переконана активістка.

Брак скоординованих зусиль Заходу в боротьбі з кремлівською тактикою дезінформації та кібер-атак надихнув Столлмеєр на створення власної ініціативи - "Захищаючи демократію" ("Defending Democracy"). "Єдиний можливий світ, коли нам треба буде менше протидіяти дезінформації - це коли Кремль зупинить свою гібридну війну проти західних демократій, що, я думаю, малоймовірно", - додала Столлмеєр.

У полі зору сайту EUvsDisinfo регулярно опиняються публікації з російських державних ЗМІ, включно з телеканалами "Россия 1" та Russia Today, а також інформаційної агенції "РИА Новости". Приміром, в одному з розміщених на сайті матеріалів перелічені 20 різноманітних версій отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля, які, за даними EUvsDisinfo, озвучували російські ЗМІ. Або інший приклад: російські медіа розповіли історію 122-річного мешканця Інгушетії, який проголосував на президентських виборах 18 березня. Це мало відволікти увагу росіян від публікацій про фальсифікації під час голосування, йдеться на EUvsDisinfo.

Недосконала перевірка фактів?

Сайт East StratCom "порушує право на свободу висловлення думок та справедливий судовий розгляд стосовно обвинувачених у розповсюдженні дезінформації", вважає іще один критик ресурсу - професор європейського права Альберто Алеманно. Свою точку зору він виклав у скарзі, яку разом зі ще трьома колегами направив європейському уповноваженому з прав людини.

На думку Алеманно, цей сайт "переслідує добрі наміри", проте його методи не відповідають стандартам Міжнародної мережі з перевірки фактів (IFCN).

Алеманно наголошує, що в EUvsDisinfo немає прозорих критеріїв, за якими там чи інша інформація відносилася би до фейкової. "Ми не закликаємо до закриття підрозділу з дезінформації, - підкреслив він. - Ми говоримо про те, що ЄС має вдосконалити свою систему перевірки фактів".

У відповідь на критику, яка лунає у бік робочої групи East StratCom та її інформаційного ресурсу, в ЄС заявили, що "шукають можливості більш ефективно реагувати" на виклики, що виникають у зв’язку з розповсюдженням дезінформації.

"East StratCom Task Force визнала, що зробила помилку у випадку з публікаціями в нідерландських ЗМІ та виправила її. Але передумови, які призвели до створення робочої групи, не змінилися", - повідомив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС у відповідь на запит DW. Він також нагадав, що в бюджеті ЄС на 2018 рік передбачено суму у розмірі 1,1 млн євро, призначену для того, щоб "більш систематично, ефективно та успішно протистояти дезінформації".

Проблема - у браку ресурсів

Ситуація із можливим закриттям ресурсу EUvsDisinfo обурила голову програми Kremlin Watch у чеському аналітичному центрі European Values Якуба Янду. В коментарі, який він разом із 16 іншими експертами написав для сайту EUobserver, йдеться про те, що помилки, на які вказують в нідерландському парламенті є результатом браку фінансування та людських ресурсів. "Порівняйте це з сотнями мільйонів доларів та тисячами людей, яких Кремль використовує для пропаганди, дезінформації та фейкових новин", - зазначили експерти.

EUvsDisinfo публікує свої звіти щодня

Про це йшлося і на засіданні Європарламенту в січні. Деякі депутати тоді вказували на те, що для ведення інформаційної кампанії Кремль має у розпорядженні кошти обсягом в 1 млрд євро на рік, а також телевізійну мережу з мовленням 33 мовами та численні "фальшиві акаунти для розповсюдження фейкових новин по всьому світу". Усьому цьому ЄС може протиставити лише 1 млн євро та 17 людей зі East StratCom Task Force.

Країни ЄС не підтримали депутатів з Нідерландів

Визнання того, що East Stratcom бракує фінансування та кадрів - це крок до покращення, а не згортання роботи групи, вважає провідний експерт з російської дезінформації Бен Німмо з Лабораторії цифрової судової експертизи "Атлантичної Ради".

Ефективно боротися з російською пропагандою, на його думку, країни ЄС можуть лише спільно. "Проблема з російською кампанією з дезінформації полягає у тому, що вона міжнародна та скоординована, - пояснює він. - Закрити East Stratcom означало би віддати Кремлю перемогу в боротьбі з пропагандою".

Втім, ані про закриття робочої групи, ані про припинення роботи ресурсу EUvsDisinfo не йдеться. Жодна з країн-членів ЄС не підтримала заклик нідерландських парламентаріїв. Більше того - в Євросоюзі приділяють дедалі більше уваги боротьбі з дезінформацією, підкреслюють у відомстві Могеріні. "Робота оперативної групи у всіх її областях була широко визнана - лідерами ЄС, міністрами закордонних справ, некомерційними організаціями, журналістами, - йдеться у відповіді його представника на запит DW. - Робота з виявлення, аналізу та інформування про випадки дезінформації доповнює те, що роблять дедалі більше країн та інституцій ЄС для протистояння фейковим новинам. Це вказує на те, що дезінформація стає все більш серйозною та дуже реальною проблемою".