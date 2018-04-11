Війна в Україні очима лауреата World Press Photo

Валерій Мельников - фотокореспондент МІА "Росія сьогодні". Два роки поспіль він отримує призи конкурсу World Press Photo. У 2017 році журі присудило йому перший приз за серію фотографій "Чорні дні України". Цього року друге місце в категорії Digital Storytelling / Short Form отримав його спільний з Андрієм Любімовим та Іллею Свеженцевим проект "Під землею" - про жителів Донбасу, які переховуються від обстрілів у зруйнованій школі.

DW: Ви три роки знімали в Україні. Скільки потрібно було часу, щоб зрозуміти, що взагалі там відбувається?

Валерій Мельников отримав нагороду за проект, створений у співавторстві з режисером монтажу Андрієм Любімовим і композитором Іллею Свеженцевим

Валерій Мельников: Чесно кажучи, до цього часу я до кінця не розібрався. Вперше я приїхав до Луганська у червні 2014 року, на початку гострої фази конфлікту. Спочатку мені було цікаво знімати все, майже без розбору. Багато читав, дивився. З Луганська поїхала половина мирного населення. Спекотне літо, дзвінка спека, порожні вулиці. Вулиця Оборонна - одна з найширших у Луганську. Я йшов по ній, а по іншій стороні, в десятках метрів від мене - чоловік. І ми могли на цій відстані спокійно розмовляти, тому що ні машин (заборона на пересування приватного транспорту), ні людей. Нічого. Така була тиша.

Вам доводилося раніше знімати війну?

Ще у 2000-х я знімав для "Коммерсанта" у Чечні, був у Сирії - до війни і на самому її початку. Досвід Донбасу, звичайно, найбільший. І по часу, і по моєму залученню до нього.

Розкажіть про проект "Під землею", за який ви отримали нагороду в Амстердамі. Як ви знайшли тему і героїв?

Це почалося у 2015 році. Я багато спілкувався з людьми і всюди натикався на схожі історії. Що удень все відносно спокійно, а як починає сутеніти - обстріли, люди спускаються у підвали. І тільки так можна вижити. Мені розповіли, що в районі міста Горлівка є селище Шахти 6-7. До війни в ньому було близько сотні будинків, а після залишилося людей 10 - 15. Решта поїхали. У Шахтах є зруйнована школа, у підвалі якої вже три роки - і взимку, і влітку - живуть люди. Хтось просто на ніч приходить, а ті, у кого будинок зруйнований, живуть постійно.

Коли дивишся це відео, є почуття, що ті ж діалоги, ті ж особи могли бути зняті і під час, скажімо, Другої світової війни. І тільки високі технічні характеристики камери, якою знімали, повертають у реальність.

Ось у мене теж було таке відчуття. Начебто XXI століття, стільки часу минуло, життя і технології змінилися. Але якщо приходить війна, то ми миттєво повертаємось у кам'яний вік. Єдина можливість вижити - це знову опинитись у підвалі. Війна відразу занурює людину у свої будні. Серія "Чорні дні України" багато в чому знята на адреналіні, в гострій фазі конфлікту. А фільм "Під землею" - це вже екзистенційна драма людей, які не впадають у відчай, хоча виходу і не видно.

Наскільки війна захопила вас як фотографа?

За словами Валерія Мельникова, "Під землею" - це екзистенційна драма людей, які не впадають у відчай, хоча виходу і не видно.

Ви знаєте, зараз відстань від війни до миру - дві години літаком. Ось поруч з тобою горять будинки, а ось ти вже котиш візок по супермаркету в Москві, де грає спокійна музика. Я, звичайно, намагався тримати баланс, не сильно залучаючись, але і не перетворюючись на циніка. За час роботи в Україні у мене з'явилася внутрішня позиція. У перші мої поїздки я і військових знімав, і обстановку бою. Але потім, багато читаючи - "Доктор Живаго" на мене сильно вплинув - і дивлячись старі військові фільми, я зрозумів, що на будь-якій війні найважливіша частина - це мирні жителі.

Зараз є багато документальних стрічок про війну, у тому числі і про Донбас. Але в багатьох з них військові дії, стрілянина і самі військові так красиво зняті, що все одно здається, що це пропаганда війни. Я не бачу особливого гуманістичного сенсу в тому, щоб робити фотографії, де люди зі зброєю ціляться, стріляють. Вони у мене є, але лежать в архіві, і я не хочу нікому їх показувати. Завжди буде багато молодих або літніх людей, яких це може "зачепити".

Немає відчуття, що на конкурсах фотографії війна завжди обходить всі інші теми?

Валерій Мельников: "На будь-якій війні найважливіша частина - це мирні жителі ...

Звичайно, є. Війна, як і тема любові, завжди чіпляла і чіплятиме. Це звучить цинічно, але якщо фотограф вміє знімати, у нього є досвід поведінки і самоконтролю і він їде знімати війну, для нього це може стати найшвидшим шляхом наверх в ієрархії фотожурналістики.

У війни одне обличчя чи є різниця, де її знімати?

Це завжди велике питання. Коли я знімаю, скажімо, на Близькому Сході, завжди себе запитую: а що я можу сказати про людей, з якими у мене немає ні культурної, ні ментальної близькості? Приїжджаючи в Афганістан або в Бангладеш, європейський фотограф опиняється у заручниках візуальної фактури. Все настільки інше, неймовірно виразне, що ти за це чіпляєшся. Можна зробити купу гарних світлин, за якими в результаті втратиться сенс. Тому саме в Україні мені легше працювати. Я не відчуваю там себе чужим. Там живуть етнічні росіяни і українці, я сам родом з півдня Росії. Мені це зрозуміло і близько.

Довідка: World Press Photo Foundation - це незалежна, некомерційна організація, штаб-квартира якої знаходиться в Амстердамі. Заснована в 1955 році, організація займається проведенням щорічного конкурсу в галузі фотожурналістики.