Від Трампа іде адвокат у "російській справі"

Адвокат Тай Кобб, який очолював команду захисників президента Дональда Трампа у справі про втручання росіян у вибори у США, залишить її до кінця травня. Про це в середу, 2 травня, повідомили у Білому домі. Речниця адміністрації Трампа Сара Сандерс зазначила, що відставка Кобба обговорювалася протягом останніх тижнів, інформує агенція dpa.

У команді юрисконсультів Трампа Кобб серед іншого курирував взаємодією зі спецпрокурором Робертом Мюллером, який веде розслідування щодо приписуваних Росії спроб вплинути на американські президентські вибори і можливої змови команди Трампа з Москвою. На місце Кобба прийде Еммет Флад, який був консультантом президента США Білла Клінтона під час скандалу у Білому домі наприкінці 1990-х та початку процедури імпічменту.

Флад "представлятиме президента та його адміністрацію у російському "полюванні на відьом", цитує Сандерс агенція Reuters. Днями спецпрокурор Мюллер передав адвокатам Трампа список із близько чотирьох десятків запитань, які є частиною розслідування. Команда спецпрокурора пояснила, що хоча очільник Білого дому особисто ні в чому не підозрюється, його дії все одно можуть бути перешкоджанням правосуддю.