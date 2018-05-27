Від початку року через бої на Донбасі загинули двоє дітей - ОБСЄ

Упродовж п'яти місяців 2018 року в результаті бойових дій на Донбасі загинуло двоє дітей. Ще 10 були поранені. Про це в п'ятницю, 1 червня, повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Александер Гуґ.

"Сьогодні День захисту дітей, і це нагадує нам, що діти потребують захисту, їм потрібне дитинство, але діти на Сході України замість захисту перебувають під загрозою, травмуються, часто отримують поранення й гинуть", - сказав Гуґ, цитує інформагенція "Українські новини".

За даними представника СММ ОБСЄ, загалом з початку року зафіксовано 28 загиблих і понад 80 поранених серед мирних жителів. Торік члени СММ повідомляли про 87 загиблих і 399 поранених цивільних осіб у зоні конфлікту, уточнив Гуґ.

Напружена ситуація

Водночас він також закликав сторони конфлікту розвести сили, відвести важке озброєння та провести розмінування задля уникнення жертв серед мирного населення. За даними Гуґа, напруженою ситуація залишається в районі Донецької фільтрувальної станції. "За останній тиждень ми зафіксували близько 500 випадків порушення режиму припинення вогню", - зазначив представник СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше цього ж дня керівник МЗС Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) повідомив на спільній прес-конференції з українським колегою Павлом Клімкіним у Маріуполі про наступну зустріч міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" - України, Німеччини, Франції та Росії. Зустріч має відбутися в Берліні 11 червня. Серед тем переговорів - можливість запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі, а також звільнення українців, які перебувають в ув'язненні в Росії та на непідконтрольній Києву території Донбасу.

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