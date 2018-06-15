 Від початку року в Німеччині подали 78 тисяч прохань про притулок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Від початку року в Німеччині подали 78 тисяч прохань про притулок

Потік прохачів про притулок у Німеччину незначно змінився порівняно із аналогічним періодом минулого року.

Реєстрація біженця з Еритреї (архівне фото)

Реєстрація біженця з Еритреї (архівне фото)

Кількість шукачів притулку у Німеччині, у тисячах осіб

Кількість шукачів притулку у Німеччині, у тисячах осіб

За перші п'ять місяців поточного року в Німеччині подали близько 78 тисяч клопотань про притулок. Про це йдеться у статистиці міністерства внутрішніх справ, про яку в суботу, 16 червня, пише видання Passaue Neue Presse. За перші півроку 2017-го таких було понад 90 тисяч, повідомляє агенція новин KNA.

Зазначається, що від січня до середини червня 2018 року отримані дані 18,3 тисячі шукачів притулку, які вже зареєстровані в європейській базі біометричних даних Eurodac. За дублінськими угодами вони б мали подаватися на притулок у тій країні ЄС, до якої вперше в'їхали. Якщо застосувати анонсований главою МВС Горстом Зеегофером (Horst Seehofer) план посилення міграційної політики та висилати таких осіб ще на кордоні, до ФРН в'їхало б на близько 20 відсотків менше біженців, пише газета.

Федеральна поліція також повідомила, що за січень-квітень 2018 року зафіксовано 14,7 тисячі нелегальних в'їздів, 3,9 тисяч осіб відправлено назад. Рішення не дозволяти біженцям потрапити на територію ФРН було можливим лише в місцях з прикордонним контролем, а саме на кордоні Німеччини та Австрії, а також в аеро- та морських портах, уточнили там.

DW.COM

Глава німецького МВС Горст Зеегофер звільнив Ютту Кордт з посади очільниці відомства з питань міграції та біженців. Хто замінить Кордт, поки не оголошено. (15.06.2018)

На з'їзді Лівої партії у Лейпцигу більшістю голосів ухвалили резолюцію з вимогою відкритості кордонів для легального прийому біженців. Резолюцію ініціювало керівництво опозиційної політсили. (09.06.2018)

Нагадаємо, між главою МВС Зеегофером та канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel) і раніше існували розбіжності у політиці щодо біженців, а цього тижня вони спричинили урядову кризу. Зеегофер прагне, зокрема, дати вказівку німецьким прикордонникам взагалі не пропускати через кордон до Німеччини мігрантів, вже зареєстрованих в якійсь із країн Європейського Союзу. Меркель ж виступає за спільне європейське рішення для подолання кризи біженців.

Також за темою

Archivbild Angela Merkel und Wolfgang Schäuble

Голова Бундестагу спробує помирити Меркель та Зеегофера 15.06.2018

Конфлікт німецьких консерваторів затягується. Можливо, його зможе владнати політичний авторитет Вольфґанґа Шойбле, який має підтримку як в ХДС, так і в ХСС.

Deutschland Angela Merkel spricht mit Horst Seehofer

Меркель запропонувала Зеегоферу компроміс у конфлікті щодо біженців 14.06.2018

Уряд Меркель сколихнув скандал. У центрі - політика щодо біженців. За даними dpa, канцлерка готова до компромісу з консервативним міністром Зеегофером, який фактично пішов на демарш.

Italien Flüchtlinge Ventimiglia

Oxfam: Французькі прикордонники чинили наругу над мігрантами 15.06.2018

Правозахисники повідомили про кричущі випадки порушення прав людини на кордоні Франції та Італії.

Докладно

Оточення Віктора Януковича платило мільйони євро колишнім європейським високопосадовцям

"Гарна інвестиція": скільки Януковичу коштували "супер-VIP"

Оточення Януковича через офшори заплатило до двох мільйонів євро за лобістські послуги європейських екс-політиків. 

Природний приріст населення в Україні залишається негативним

Звіт ОЕСР: міста України невпинно втрачають населення

Старіння, низька народжуваність та міграція змінюють економічну структуру країни, йдеться у новому звіті. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  