 Від Дональда Трампа пішов радник з питань внутрішньої безпеки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.04.2018
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Новини

Від Дональда Трампа пішов радник з питань внутрішньої безпеки

Том Боссерт залишає посаду радника президента США з питань внутрішньої безпеки, повідомили в Білому домі. Минулого місяця пішов з посади і радник з нацбезпеки Герберт Макмастер.

Колишній радник президента США з питань внутрішньої безпеки Том Боссерт

Том Боссерт залишив пост радника президента США з питань внутрішньої безпеки

Радник президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з питань внутрішньої безпеки Том Боссерт залишає свій пост. Про відставку 43-річного Боссерта повідомила в вівторок, 10 квітня, речниця Білого дому Сара Сандерс.

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Колишній постійний представник США при ООН Джон Болтон замінить на посаді радника президента США з питань національної безпеки генерала Герберта Макмастера. Це вже друга зміна на посаді за час президентства Трампа. (23.03.2018)

Очільник ФБР, директорка з комунікацій, економічний радник - жоден з них більше не працює на президента Трампа. Хтось пішов у відставку добровільно, когось звільнили. Уряд США нестабільний, як ніколи раніше. (14.03.2018)

Новий радник з питань національної безпеки та президент США поділяють зневагу до іранської ядерної угоди, попри її широку підтримку з боку союзників. Болтон може мати войовничий вплив і на інші питання. (23.03.2018)

Замість Рекса Тіллерсона новим держсекретарем США стане чинний директор ЦРУ Майк Помпео. А ЦРУ має вперше в історії очолити жінка. (13.03.2018)

"Президент вдячний Тому за роботу задля безпеки нашої великої країни", - зазначила представниця адміністрації Трампа, цитує інформагенція AFP. Про причини відставки Боссерта не повідомляється. Боссерт відповідав насамперед за такі сфери як захист від стихійних лих та кіберзлочинності. Крім того, до його компетенції входили й питання боротьби з тероризмом.

Напередодні до виконання обов'язків приступив новий радник Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон. Останній вважається "яструбом" через свої радикальні погляди. На цій посаді Болтон змінив Герберта Макмастера, який залишив пост у березні цього року. Макмастер працював радником Трампа після Майкла Флінна, що пішов у відставку на тлі скандалу навколо російських зв'язків оточення Трампа під час передвиборної кампанії 2016 року.

Так само у березні 2018 року стало відомо про відставку державного секретаря Сполучених Штатів Рекса Тіллерсона. На його місце Трамп запропонував Майк Помпео, котрий до того очолював ЦРУ.
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