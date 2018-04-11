Від Дерипаски до Ротенберга: українська власність російських олігархів (відео)

В Україні Олег Дерипаска володіє Миколаївським глиноземним заводом, що є частиною групи Rusal - "алюмінієвої" імперії мільярдера. Серед інших кандидатів у санкційний списк Києва - російські олігархи, задіяні в будівництві Керченського мосту та в проекті "Північний потік-2". Питання тільки в тому, чому українська влада замислилася про санкції щодо російських олігархів лише після того, як ці санкції запровадили США.