Від Дерипаски до Ротенберга: українська власність російських олігархів (відео)

У списку російських олігархів, які потрапили під санкції США, є й такі, що досі ведуть бізнес в Україні. Чим вони володіють? І хто ще з російських олігархів має бізнес в Україні?
В Україні Олег Дерипаска володіє Миколаївським глиноземним заводом, що є частиною групи Rusal - "алюмінієвої" імперії мільярдера. Серед інших кандидатів у санкційний списк Києва - російські олігархи, задіяні в будівництві Керченського мосту та в проекті "Північний потік-2". Питання тільки в тому, чому українська влада замислилася про санкції щодо російських олігархів лише після того, як ці санкції запровадили США.
На бізнес-імперію Олега Дерипаски чекає боротьба за виживання, майбутнє "Ренови" Віктора Вексельберга незрозуміле, уряду РФ доведеться допомагати їм та їхнім заводам. (09.04.2018)
Анонсовані президентом України санкції проти Росії є політичним знаком підтримки західних партнерів, а не дієвим засобом тиску на Кремль, попереджають експерти. (12.04.2018)
Політологиня Лілія Шевцова в інтерв'ю DW розповіла про те, чому в Росії нервують напередодні публікації в США доповіді про близьких до Кремля олігархів і про те, що буде стримувати нові санкції. (20.01.2018)
Реакція на "Кремлівську доповідь" мінфіну США розповіла про російське суспільство більше, ніж прізвища в списку, вважає Костянтин Еггерт. Коментар російського журналіста спеціально для DW. (30.01.2018)