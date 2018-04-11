 Від Дерипаски до Ротенберга: українська власність підсанкційних російських олігархів (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.04.2018
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Політика й суспільство

Від Дерипаски до Ротенберга: українська власність підсанкційних російських олігархів (відео)

У списку російських олігархів, які потрапили під санкції США, є й такі, що досі ведуть бізнес в Україні. Чим вони володіють і чому й досі не під санкціями України?

Олег Дерипаска - один з наближених до Путіна олігархів, який досі має активи в Україні

Олег Дерипаска - один з наближених до Путіна олігархів, який досі має активи в Україні

В Україні Олег Дерипаска володіє Миколаївським глиноземним заводом, що є частиною групи Rusal - "алюмінієвої" імперії мільярдера. Серед інших кандидатів у санкційний списк Києва - російські олігархи, задіяні в будівництві Керченського мосту та в проекті "Північний потік-2". Питання тільки в тому, чому українська влада замислилася про санкції щодо російських олігархів лише після того, як ці санкції запровадили США.

 

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У списку російських олігархів, які потрапили під санкції США, є й такі, що досі ведуть бізнес в Україні.Чим вони володіють і чому й досі не під санкціями України?

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