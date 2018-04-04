Відставка за реформу: чи можуть депутати звільнити Уляну Супрун?

Щойно в Україні почалась медична реформа, в парламенті намагаються звільнити її головну ініціаторку. 3 квітня комітет Верховної Ради з питань охорони здоров’я висловив недовіру та схвалив проект постанови про звернення до Кабміну щодо звільнення в.о. міністерки охорони здоров’я Уляни Супрун.

Важкі звинувачення

Офіційна причина, через яку комітет хоче звільнити очільницю МОЗ - "гостра суспільна напруга" через зрив програми державних закупівель ліків у 2016 році. За даними комітету, за два останні роки українці витратити 6,7 мільярда гривень на ліки, кошти на які були виділені державою. Голова комітету Ольга Богомолець пішла ще далі і поставила Уляні Супрун у провину навіть глобальні демографічні проблеми країни: у 2017 році померло на 198 тисяч людей більше, ніж народилось, тоді як у 2016 році ця цифра складала 175 тисяч.

На Супрун її опоненти "повісили" і еміграцію за два роки близько 70 тисяч медиків, падіння рівня вакцинації населення нижче показників 90-х років, відсутність державної програми щодо лікування раку та низькі зарплати медиків. "Треба розібратися, що стало причиною катастрофи в медицині - професійна непридатність в.о. міністра чи свідома урядова політика, адже роботу уряду в частині охорони здоров’я також було визнано комітетом незадовільною", - написала Ольга Богомолець на своїй сторінці в Facebook.

У відповідь на це Уляна Супрун запевнила, що поки не збирається залишати посаду. "Я хочу, щоб всі знали - я не здаюсь, я не йду у відставку. Це рішення комітету підтверджує, що ми на вірному шляху. Зміни старої системи завжди відбуваються нелегко, але ми будемо і далі працювати над цим", - заявила вона у середу, 4 квітня, журналістам.

Відставка як плата за реформу?

Експерти називають рішення комітету політичними іграми. "Ця ініціатива - просто спроба реваншу старих сил, які ніколи не мали на меті справжню охорону здоров’я. Те, що робить Супрун - це перша за багато років справжня реформа, яка робить усі процеси більш прозорими. Зрозуміло, що є багато незадоволених", - говорить в бесіді з DW менеджерка програми "Громадське здоров'я" Міжнародного фонду "Відродження" Олена Кучерук.

Відставка очільниці МОЗ під час проведення радикальних змін в охороні здоров'я може мати вкрай негативні наслідки, попереджають оглядачі. "Звільняти очільника профільного міністерства на самому початку реформи - це безглузда ідея, бо попереду дуже багато роботи. А звинувачувати команду Супрун в тому, що українська медицина знаходиться в занепаді останні двадцять років - це взагалі популізм", - коментує DW виконавча директорка благодійного фонду "Пацієнти України" Ірина Бойко.

Нагадаємо, з 2 квітня українці почали підписувати декларації з сімейними лікарями, терапевтами або педіатрами. На основі цих документів пацієнта закріплять за конкретним лікарем, який буде одержувати оплату в залежності від кількості пацієнтів. За словами Уляни Супрун, з моменту старту реформи до своїх лікарів записались вже понад 46 тисяч людей.

Звільнення без призначення?

Законопроект щодо звільнення Уляни Супрун, який нині підтримав профільний комітет, ще торік зареєстрували депутати "Опозиційного Блоку". Формальним приводом для недовіри названо зрив програми держзакупівель ліків. "Під зверненням комітету з охорони здоров'я є підписи лише депутатів з "Опозиційного блоку", який завжди виступає проти всього, Ольги Богомолець та колишнього міністра Олега Мусія", - зауважує експерт програми Реформи системи охорони здоров'я Реанімаційного пакету реформ та член громадської ради при МОЗ Євген Гончар. Він додає: тим часом, прем’єр-міністр, фракції "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт" та "Самопоміч" завжди підтримували медичну реформу.

Втім, на думку експертів, пропозиція комітету не матиме ніяких реальних наслідків. "Комітет парламенту немає ніякого впливу на це. Уляна Супрун є виконуючою обов'язки. Вона була призначена заступником міністра Кабміном, а потім призначена в.о за відсутності міністра. Тому рішення про її звільнення має примати Кабмін", - говорить Євген Гончар. Ірина Бойко також відзначає, що спочатку Уляну Супрун мають призначити міністеркою, а вже потім - звільняти.

За словами самої Супрун, прем’єр-міністр Володимир Гройсман вже зателефонував їй, висловивши свою підтримку. Тому остаточне рішення про подальшу кар’єру в.о. міністерки буде, скоріше за все, залежати від нього. "Прем’єр-міністр завжди підтримував медичну реформу. Думаю, що він розуміє, що не можна міняти міністра кожного року", - констатує Олена Кучерук.