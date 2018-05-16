 Відомого актора Моргана Фрімена звинуватили в сексуальних домаганнях | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 24.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура й стиль життя

Відомого актора Моргана Фрімена звинуватили в сексуальних домаганнях

Щонайменше вісім жінок звинуватили американського актора Моргана Фрімена в домаганнях та переслідуванні, повідомляє CNN. Він вибачився, зазначивши, що не хотів нікого образити навмисно.

Моргана Фрімена звинуватили в домаганнях

Моргана Фрімена звинуватили в домаганнях

Щонайменше вісім жінок звинуватили американського актора Моргана Фрімена в сексуальних домаганнях та переслідуванні під час роботи з ним на зйомках фільмів або рекламних заходах. Про це у четвер, 24 травня, повідомив телеканал CNN.

В рамках журналістського розслідування щодо 80-річного актора телеканал поспілкувався із 16 людьми. Вісім із них звинуватили актора в домаганнях, ще вісім сказали, що були свідками такої поведінки. Деякі з них звинуватили Фрімена у неналежній поведінці в офісі його компанії Revelations Entertainment. 

DW.COM

Генеральна прокуратура штату Нью-Йорк обвинувачує керівництво Weinstein Company в ігноруванні скарг співробітників на сексуальні домагання з боку Харві Вайнштейна. (12.02.2018)

80-річного американського комедійного актора Білла Косбі визнали винним у сексуальних домаганнях та зумисному підмішуванні наркотиків іншій особі. (26.04.2018)

Одна із жінок розповіла CNN, що актор спробував задерти їй спідницю і запитав, чи носить вона нижню білизну. Кілька жінок повідомили, що він часто дозволяв собі коментарі, об'єктом яких були їхні тіла. Одночано CNN зазначає, що інші опитані ним джерела заперечили недостойну поведінку Фрімена, описавши його як професіонала.

Після появи цієї інформації Фрімен заявив, що вибачається перед будь-ким, кого примусив відчувати себе незручно. "Будь-хто, хто знає мене або працював зі мною, знає, що я не той, хто може навмисно когось образити або змусити відчувати себе незручно. Прошу вибачення у всіх, хто відчував себе незручно - це ніколи не було моїм наміром", - йдеться в його заяві. 

Морган Фрімен за 50-річну кар'єру зіграв у понад 100 фільмах. Найвідоміші серед них "Втеча з Шоушенка", "Сім", "Щасливе число Слевіна". В 2005 році він отримав премію "Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану за фільм "Крихітка на мільйон".

Нагадаємо, скандал із домаганнями розгорівся в Голлівуді після того, як в жовтні 2017 року десятки жінок заявили про сексуальні домагання з боку одного з найвідоміших голлівудських кінопродюсерів Харві Вайнштейна.

Після цього численні звинувачення у домаганнях були висунути проти багатьох акторів, режисерів, політиків та інших публічних осіб

Дивитись відео 02:08
Now live
02:08 хв

Кампанії #MeToo та #яНеБоюсьСказати: які теми досі табу для українок? (18.10.2017)

Аудіо й відео до теми

Кампанії #MeToo та #яНеБоюсьСказати: які теми досі табу для українок? (18.10.2017)  

Також за темою

Regisseur Dieter Wedel beim Casting

Влада й хіть: ефект Вайнштейна в Німеччині 26.01.2018

Кілька акторок звинуватили німецького режисера в сексуальних домаганнях. Прокуратура порушила справу. Чи відрізняються звички німецьких кіношників від голлівудських?

USA Golden Globes 2018 | Diane Kruger und Fatih Akin

"Золотий Глобус": перемога німця Фатіха Акіна і зірки у чорному 08.01.2018

Німецький режисер Фатіх Акін показав клас на 75-ій церемонії вручення "Золотого глобуса". Його фільм "На межі" здобув приз. Однак темою вечора стала ситуація довколо Харві Вайнштейна та приниження жінок галузі.

Відео

Німці відкривають для себе унікальну "Асканію Нова" (23.05.2018)

Заповідник "Асканія Нова" заснував німець ще позаминулого століття. Аж тепер про це довідалися дослідники з Німеччини та хочуть популяризувати заповідник в українському степу.  

Американські раки знищують німецьку фауну? (22.05.2018)

У Берліні знайшли лише один шлях, як зупинити нашестя американських раків. Виловлювати їх і з'їдати як делікатес. Чим більше, тим краще для місцевої фауни.  

Фотогалерея

Deutschland Leipzigs Einwohnerzuwachs schwächt sich ab (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

Десять причин відвідати Лейпциг

Лейпциг щороку приваблює прихильників готичної музики на Wave-Gotik. Але причин відвідати місто вистачає й без того. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  