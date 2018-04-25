 Відомий китайський політик засуджений до довічного ув′язнення за корупцію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2018
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Новини

Відомий китайський політик засуджений до довічного ув'язнення за корупцію

Колишній член Політбюро Комуністичної партії Китаю Сунь Чженцай визнаний винним в отриманні хабарів на суму понад 22 мільйони євро та засуджений до довічного ув'язнення.

Сунь Чженцай визнаний винним в отриманні хабарів

Сунь Чженцай визнаний винним в отриманні хабарів

Суд міста Тяньцзінь в Китаї засудив відомого політичного діяча до довічного ув'язнення, повідомляє у вівторок, 8 травня, агенція dpa. Колишній член Політбюро КПК, голова міськкому Комуністичної партії Китаю в Чунціні Сунь Чженцай був визнаний винним в отриманні хабарів на суму 170 мільйонів юанів (22,2 мільйона євро).

Раніше він визнав свою провину в тому, що протягом 15 років отримував хабарі на керівних посадах в Пекіні та провінціях, а також використовував свій статус для сприяння інтересам інших.

У липні 2017 року 54-річний політик був усунутий з посади, а через два місяці виключений з партії. Вся його власність була конфіскована. Політик також позбавлений "усіх політичних прав", відзначили представники суду. Раніше Сунь Чженцай вважався одним із можливих наступників глави держави Сі Цзіньпіня.

Новий орган по боротьбі з корупцією

У березні Китай оголосив про створення Національної спостережної комісії, яка контролює діяльність державних службовців. Її завдання - перешкоджати корупції і зловживанню посадовими повноваженнями.

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Очільник комуністичного Китаю вважає недостатній контроль за інтернетом загрозою економічній безпеці. Він виступив за посилення державного втручання. (21.04.2018)

У КНР з листопада 2012 року за корупцію покарали 1,34 мільйона чиновників з правлячої партії. Майже половина з них обіймали посади на сільському рівні і притягнуті до відповідальності за дрібні порушення. (08.10.2017)

Комісія зможе проводити розслідування незалежно від судових органів, а також затримувати підозрюваних і поміщати їх під арешт на термін до шести місяців без рішення суду. Згідно з офіційною статистикою, за останні п'ять років за корупцію були покарані понад 1,3 мільйона китайських чиновників і політиків на всіх рівнях влади.

Після того, як Сі Цзіньпін став генеральним секретарем ЦК КПК і головою КНР, він почав кампанію боротьби з корупцією "Стратегія тигрів і мух", що спрямована на розслідування злочинів серед державних службовців усіх рівнів.
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