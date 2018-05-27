Відлуння заворушень у Гамбурзі: поліція провела обшуки в чотирьох країнах

Правоохоронці провели у вівторок, 29 травня, обшуки в чотирьох європейських країнах у зв'язку з розслідуванням масових заворушень у Гамбурзі під час проведення саміту Великої двадцятки (G20) в липні минулого року. Керівник гамбурзької поліції Ральф Маєр (Ralf Meyer) заявив, що це "перший важливий крок до виявлення осіб, які вчиняли під час саміту G20 тяжкі правопорушення". За словами Маєра, обшуки мали надіслати сигнал: зловмисники повинні рахуватися з тим, що "рука правосуддя досягне Італії, Франції, Швейцарії чи Іспанії", цитує агентство dpa.

У швейцарському кантоні Ааргау було допитано 27-річного підозрюваного. Також було обшукано житло підозрюваного і приміщення альтернативного культурного центру. В столиці Іспанії Мадриді слідчі провели обшуки в трьох будівлях, під час слідчих дій було ідентифіковано трьох іспанців, яких підозрюють у вчиненні "насильницьких дій проти поліцейських" та у завданні "значної шкоди майну" під час саміту G20, повідомили у міністерстві внутрішніх справ у Мадриді.

У Франції шукали підозрюваного в участі у заворушеннях на Ельбському шосе у Гамбурзі - тоді зловмисники підпалили багато автомобілів. В Італії поліцейські обшукали низку приміщень, зокрема і житло чоловіка, якого вже було засуджено за напад на поліцейського в Гамбурзі. Слідчі вважають, що він також брав участь у заворушеннях на Ельбському шосе.

Особи підозрюваних було визначено завдяки роботі спецкомісії поліції "Чорний блок" у Гамбурзі. Слідчі проаналізували відеозаписи сутичок 7 липня 2017 року, щоб виявити ймовірних учасників заворушень.

Нагадаємо, у Німеччині в грудні минулого року була проведена низка обшуків у приміщеннях прихильників "Чорного блоку" - радикальних антиглобалістів, які організували заворушення під час саміту G20.

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