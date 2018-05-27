 Відлуння заворушень у Гамбурзі: поліція провела обшуки в чотирьох країнах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.05.2018

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Новини

Відлуння заворушень у Гамбурзі: поліція провела обшуки в чотирьох країнах

Обшуки провели у Швейцарії, Італії, Франції та Іспанії. Поліція Гамбурга обіцяє, що правосуддя дістане учасників заворушень під час саміту G20 і в інших країнах Європи.

Заворушення у Гамбурзі під час саміту G20 7 липня 2017 року (на фото - активісти Чорного блоку)

Заворушення у Гамбурзі під час саміту G20 7 липня 2017 року (на фото - активісти "Чорного блоку")

Правоохоронці провели у вівторок, 29 травня, обшуки в чотирьох європейських країнах у зв'язку з розслідуванням масових заворушень у Гамбурзі під час проведення саміту Великої двадцятки (G20) в липні минулого року. Керівник гамбурзької поліції Ральф Маєр (Ralf Meyer) заявив, що це "перший важливий крок до виявлення осіб, які вчиняли під час саміту G20 тяжкі правопорушення". За словами Маєра, обшуки мали надіслати сигнал: зловмисники повинні рахуватися з тим, що "рука правосуддя досягне Італії, Франції, Швейцарії чи Іспанії", цитує агентство dpa.

DW.COM

Очільник уряду німецького Гамбурга Олаф Шольц попросив у містян вибачення за те, що заходів безпеки під час саміту G20 виявилося недостатньо, та закликав покарати порушників порядку. (12.07.2017)

Уряд ФРН витратив на саміт G20 в липні 2017 року щонайменше 72 мільйони євро. Ще до 20 мільйонів євро було виділено для відшкодування збитків, завданих заворушеннями. (04.02.2018)

У швейцарському кантоні Ааргау було допитано 27-річного підозрюваного. Також було обшукано житло підозрюваного і приміщення альтернативного культурного центру. В столиці Іспанії Мадриді слідчі провели обшуки в трьох будівлях, під час слідчих дій було ідентифіковано трьох іспанців, яких підозрюють у вчиненні "насильницьких дій проти поліцейських" та у завданні "значної шкоди майну" під час саміту G20, повідомили у міністерстві внутрішніх справ у Мадриді.

У Франції шукали підозрюваного в участі у заворушеннях на Ельбському шосе у Гамбурзі - тоді зловмисники підпалили багато автомобілів. В Італії поліцейські обшукали низку приміщень, зокрема і житло чоловіка, якого вже було засуджено за напад на поліцейського в Гамбурзі. Слідчі вважають, що він також брав участь у заворушеннях на Ельбському шосе.

Особи підозрюваних було визначено завдяки роботі спецкомісії поліції "Чорний блок" у Гамбурзі. Слідчі проаналізували відеозаписи сутичок 7 липня 2017 року, щоб виявити ймовірних учасників заворушень.

Нагадаємо, у Німеччині в грудні минулого року була проведена низка обшуків у приміщеннях прихильників "Чорного блоку" - радикальних антиглобалістів, які організували заворушення під час саміту G20.

  • На вулицях Гамбурга після ночі саміту G20

    Другий день саміту G20 супроводжується протестами - фоторепортаж

    Неспокійна друга ніч саміту G20

    Район Шанцен у Гамбурзі пертворився за ніч з п'ятниці на суботу, 8 липня, у спустошення. Сотні екстремістів сплюндрували місцеві крамниці та попідпалювали облаштовані барикади.

  • Гамбург, Велика двадцятка

    Другий день саміту G20 супроводжується протестами - фоторепортаж

    Спецпідрозділ поліції

    Після загострення ситуації поліція застосувала сили спецпризначення, а також водомети та сльозогінний газ. За допомогою броньованої техніки вулиці були розчищені від барикад.

  • На вулицях Гамбурга під час саміту G20

    Другий день саміту G20 супроводжується протестами - фоторепортаж

    Протестувальники нападали на поліцейських

    Поліція обґрунтувала застосування водометів тим, що сама піддалась атаці з боку екстремістів і була закидана камінням. За даними поліції, тілесні ушкодження отримали більше 200 правоохоронців. Водночас щодо кількості постраждалих протестувальників даних немає - вони не зверталися до міських закладів охорони здоров'я.

  • Чоловік у чорній балаклаві

    Другий день саміту G20 супроводжується протестами - фоторепортаж

    "Чорний блок"?

    Поліція вважає, що за акціями насильства стоять, в першу чергу, екстремісти з "Чорного блоку" - аморфного угруповання, що об'єднує різні анархістські та лівацькі течії. Ці люди носять чорне та ховають обличчя під масками.

  • Підпали у гамбурзькому районі Шанцен

    Другий день саміту G20 супроводжується протестами - фоторепортаж

    13 затриманих

    Затримані 13 екстремістів. У центрі міста довелося закрити деякі станції метро. На ранок суботи, 8 липня, повідомляється, що рух громадського транспорту відновлено.

  • В одному з магазинів у районі Шанцен

    Другий день саміту G20 супроводжується протестами - фоторепортаж

    Сплюндровані крамниці

    Що побачили на ранок власники крамниць у районі Шанцен? Повністю сплюндровані сотнею хуліганів магазини. Хоча у самому місті заявлені мирні протести, учасниками яких є десятки тисяч людей.

  • Кур'єр з доставки піцци біля броньованих машин поліції

    Другий день саміту G20 супроводжується протестами - фоторепортаж

    Піццу замовляли?

    Безлад у районі Шанцен та поблизу Ельбської філармонії, де відбувався концерт для учасників саміту G20, не завадили розвізникам піцци виконувати свою роботу.

  • Учасники мирних протестів у Гамбурзі

    Другий день саміту G20 супроводжується протестами - фоторепортаж

    Десятки тисяч мирних протестувальників

    Мирні протестувальники влаштують на другий день саміту G20 ходу, яку завершать мітингом проти насильства. Учасниками заявлених мирних протестів є Спілка церков, профспілки, політичні об'єдння, а також митці. Вони очікують підтримку десятків тисяч людей.

    Автор: Олена Перепадя


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Мирна відповідь на насильство в Гамбурзі (08.07.2017)

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У Гамбурзі завершився саміт G20. Головні його події - у фотогалерії DW. (08.07.2017)  

Другий день саміту G20 супроводжується протестами - фоторепортаж

Тисячі людей оголосили саміту G20 мирний протест. Натомість екстремісти вдалися до вандалізму та насильства. (08.07.2017)  

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Мирна відповідь на насильство в Гамбурзі (08.07.2017)  

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