Відкриття "парку корупції": що сниться хабарникам (відео)

Як українському суспільству виробити стійкість до корупції

В Україні багато говорять про необхідність саджати корупціонерів за ґрати. Однак ще важливішим є закриття лазівок для корупції та зміна сприйняття у суспільстві, що корупція може іноді й допомагати, вказують експерти. (30.05.2018)