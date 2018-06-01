 Відкриття ″парку корупції″: що сниться хабарникам (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 01.06.2018

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Політика й суспільство

Відкриття "парку корупції": що сниться хабарникам (відео)

У Києві відкрили "парк корупції". У ньому можна уявити себе детективом або зазирнути у сни корупціонерів. Кореспондентка DW побувала на відкритті парку.

Symbolbild Wirtschaftskriminalität (Imago/blickwinkel)

В золотому батоні зібрані різні гучні історії збагачення можновладців з усього світу. Причому і сучасності, і стародавніх часів. В Київській Русі за корупцію, до речі, одразу вбивали. В Китаї спочатку жорстоко катували. В сучасній Україні корупціонерам вдається ухилятися від відповідальності.


 

DW.COM

Як українському суспільству виробити стійкість до корупції

В Україні багато говорять про необхідність саджати корупціонерів за ґрати. Однак ще важливішим є закриття лазівок для корупції та зміна сприйняття у суспільстві, що корупція може іноді й допомагати, вказують експерти. (30.05.2018)  

Рік роботи НАБУ: чиста репутація та майже жодних результатів

Українському агентству боротьби з корупцією НАБУ за останній рік було мало чим дорікнути. Утім, і результатів його діяльності громадськості особливо не видно, лійшли висновку експерти і називають головну проблему: суди. (23.05.2018)  

Аудіо й відео до теми

Фактчек DW: Чи дійсно в Україні відремонтували найбільше доріг за останні роки? (29.05.2018)  

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В Києві відкрили "парк корупції". У ньому можна уявити себе детективом або зазирнути в сни корупціонерів. Один з головних символів як парку, так і сучасної корупції - золотий батон. Кореспондентка DW побувала на відкритті парку.

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Представництво ЄС в Україні відкрило в Києві "Парк корупції" - перший у країні інтерактивний проект із привернення уваги громадськості до проблеми корупції. Репортаж DW.

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Відчути себе детективом НАБУ, поласувати бургером корупціонера чи побачити трагічні наслідки "великої корупції". Все це можливо в "парку корупції", який відкриється в Києві 1 червня. DW вже подивилася на перші інсталяції.

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