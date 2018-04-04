"Відкрити" небо: Україна розраховує на значне розширення авіасполучення з ЄС

Мінінфраструктури України очікує, що угода про "Відкрите небо" з ЄС буде підписана вже наступного року і дозволить уп’ятеро збільшити кількість авіапасажирів. Інтерес до українського напрямку зростає вже зараз.
Не встиг ще давно очікуваний Ryanair розпочати продавати квитки на рейси в Україну, як київський аеропорт "Бориспіль" вже заявляє про можливий прихід інших європейських лоукостерів - британського еasyJet та німецького Eurowings. "Перевізник з Німеччини залишається дуже зацікавленим в авіасполученні з Україною. Початок співпраці з "Борисполем" планувався навіть на початок 2018 року, але фінальна дата повною мірою залежить від внутрішніх процесів в авіакомпанії", - розповів DW директор з розвитку авіаційної діяльності "Борисполя" Максим Волошин.
В еasyJet та Eurowings не коментують плани щодо виходу на український ринок. Утім, Eurowings вже здійснювала польоти в Україну під своїм колишнім брендом Germanwings, але в 2010 році припинила їх через нерентабельність. Інші авіакомпанії діють активніше і вже поновлюють старі маршрути - так у п’ятницю, 5 квітня, угорська авіакомпанія Wizz Air відновила польоти за машрутом Харків - Дортмунд. Улітку літатимуть і у Катовіце, а восени - до Відня.
"Відкрити" небо обіцяють після Brexit
Поки головною перепоною для приходу додаткових бюджетних авіаперевізників є відсутність угоди про "Відкрите небо" - вільне авіасполучення між Україною та Європейським Союзом. "Є проблема з обмеженнями на двосторонньому рівні між Україною та країнами ЄС, які стосуються кількості авіакомпаній, що можуть здійснювати взаємні рейси. "Відкрите небо" значно спростить ці процедури - фактично будь-які європейські та українські компанії зможуть літати без якихось обмежень", - пояснив DW міністр інфраструктури України Володимир Омелян.
Україна та ЄС домовилися підписати угоду про "Відкрите небо" ще в 2013 році. Але з низки причин досі цього не сталося. Володимир Омелян очікує, що її укладуть у першому півріччі наступного року. "Європейська комісія пояснила, що найреалістичнішим сценарієм є підписання цієї угоди після виходу Великобританії з ЄС, який заплановано на квітень 2019 року. Це пов’язано із давньою суперечкою між Великобританією та Іспанією стосовно Гібралтару, в якому є аеропорт. Підписання цієї угоди лібералізувало би доступ до нього, а Іспанія це вважає неприйнятним", - каже Омелян.
Авіакомпанії також розраховують на укладання угоди. "Це дозволить нам запропонувати ще більше перельотів зі ще більшою кількістю країн та створити тисячі нових робочих місць у країні", - прокоментували DW у компанії Ryanair.
Експерти пояснюють, що "Відкрите небо" дозволить авіаперевізникам оперативніше формувати власну політику щодо України, яка менше залежатиме від бюрократичних процедур. "Після підписання угоди авіакомпаніям не потрібно буде узгоджувати рейси з державіаслужбами, що часто складно і забирає багато часу. Все буде залежати лише від наявності вільних слотів у аеропортів, що набагато простіше", - коментує DW директор київського Центру транспортних стратегій Сергій Вовк.
Та варто мати на увазі, що після підписання "Відкритого неба" обмежень поменшає на перельоти тільки в країни Євросоюзу. "Обмеження, які стосуються, наприклад, авіасполучення з Китаєм, Індією, Казахстаном, Узбекистаном, Туркменістаном, Японією, Південною Кореєю, Туреччиною та багатьма іншими країнами продовжуватимуть регулюватися відповідними двосторонніми міжурядовими угодами", - констатує Максим Волошин.
Не лише "Відкрите небо"
Угода з ЄС має зняти обмеження щодо частот та кількості польотів. Але учасники ринку кажуть, що умовою розвитку авіасполучень з Україною є не лише наявність "Відкритого неба", але і наявність платоспроможного попиту. "Відсутність угоди створює обмеження лише на деяких ринках. За більшою частиною напрямків між Україною та Європою, навіть за наявних обмежень, не виконується весь доступний обсяг рейсів", - констатує Волошин.
Мінінфраструктури України хоче збільшити попит на перельоти саме за рахунок приходу лоукостерів та збільшення конкуренції. Зокрема, планується уп’ятеро збільшити кількість авіапасажирів. "Зараз лише п'ять відсотків українців літає. Але навіть після анонсу виходу Ryanair в 2017 році інші авіакомпанії почали знижувати ціни на квитки. Тому після здешевлення квитків ми хочемо збільшити цей показник за три роки - до 15 відсотків, а через п'ять - до 25 відсотків", - розповідає Володимир Омелян. Зараз вартість квитків в Ryanair з Києва стартує від 12 євро.
Авіаперевізники також зацікавлені в тому, щоб більше людей користувались їхніми послугами. "Літак має максимальну кількість часу працювати в повітрі. Якщо через якісь причини літак довше стоїть в аеропорту або не має завантаження, авіакомпанія переводить його на інші рейси. Головний фактор для розвитку перельотів - купівельна спроможність. Люди мають собі дозволяти авіаперельоти", - говорить Сергій Вовк.