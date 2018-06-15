 Відень вимагає від Берліна пояснень щодо тривалого шпигунства з боку BND | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.06.2018

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Новини

Відень вимагає від Берліна пояснень щодо тривалого шпигунства з боку BND

Німецька спецслужба BND вела впродовж багатьох років стеження за низкою організацій у Австрії. Офіційний Відень назвав це неприйнятним та вимагає пояснень.

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен (ліворуч) та канцлер Себастіан Курц під час прес-конференції 16 червня

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен (ліворуч) та канцлер Себастіан Курц під час прес-конференції 16 червня

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) і канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz) зажадали від Берліна пояснень щодо багаторічної шпигунської діяльності з боку німецької Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND), яка велася на австрійській території. "Масштаб стеження був грандіозним", - заявив Курц ввечері у суботу, 16 червня, на спільній з Ван дер Белленом прес-конференції.

Президент Австрії наголосив, що "шпигування за дружніми країнами є не лише нетиповим і небажаним, але і неприйнятним", цитує інформагенція dpa. Офіційний Відень нині очікує на інформацію від Берліна щодо того, за ким саме велося стеження і коли воно було припинене. Необхідно також впевнитися, що воно й справді припинене, наголосив Курц. За його словами, якщо дані були збережені, їх необхідно видалити.  

DW.COM

Розвідувальна служба Німеччини (BND) суттєво обмежила двосторонню співпрацю з американською спецслужбою NSA. З початку поточного тижня німці більше не передають американцям дані про перехоплення інтернет-трафіку. (07.05.2015)

Австрійські видання - журнал Profil і газета Der Standard - раніше цього дня оприлюднили інформацію про те, що BND займалася шпигунством на території Австрії: стеження велося як за австрійськими установами та фірмами, так і за міжнародними організаціями і посольствами, розташованими у Відні. За даними видань, з 1999 по 2006 рік усього в полі зору німецької спецслужби перебували майже дві тисячі стаціонарних телефонних номерів, факсів, номерів мобільного зв'язку, адрес електронної пошти на території Австрії.

Серед міжнародних організацій, діяльність яких цікавила BND, зокрема ОБСЄ, ОПЕК та МАГАТЕ, штаб-квартири яких розташовані у Відні. Стеження також велося за підрозділами ООН, 75 посольствами, а також за низкою підозрюваних в тероризмі осіб та торговців зброєю, повідомив журнал Profil.

Нагадаємо, кілька років тому німецькі ЗМІ вже повідомляли, що BND до 2013 року шпигувала за посольствами й інституціями країн ЄС, а також інших дружніх держав. Зокрема BND потрапила під шквал критики через те, що допомагала американській спецслужбі NSA у зборі розвідінформації в Європі.

  • Територія штаб-квартири Федеральної розвідувальної служби Німеччини (БНД) займає 14 футбольних полів.

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Територія штаб-квартири Федеральної розвідувальної служби Німеччини (Bundesnachrichtendienst, BND) займає площу в 14 футбольних полів. Її будівництво тривало понад десять років та обійшлося в мільярд євро. Ще 400 мільйонів коштувало технічне оснащення та переїзд, який має завершитися до кінця 2018 року.

  • Логотип Федеральної розвідувальної служби

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Головне завдання Федеральної розвідувальної служби, окрім, власне, зовнішньої розвідки, - боротьба с тероризмом та організованою злочинністю. Зараз створюється нове управління - боротьби з комп'ютерним шпигунством. У штаб-квартирі в Берліні після завершення переїзду працюватимуть майже 4500 співробітників зовнішньої розвідки ФРН.

  • Поблизу головного входу, на подвір'ї штаб-квартири БНД, - художній об'єкт з червонястої сталі.

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Біля головного входу, на подвір'ї штаб-квартири BND, - лежить схожий на уламок скелі художній об'єкт з червонуватої сталі. Призначення його незрозуміле. Автор Штефан Соуз стверджує, що це натяк на роботу розвідників, які розгадують таємниці.

  • Фойє нової будівлі Федеральної розвідувальної служби

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Такий вигляд має головне фойє. Звідси можна потрапити у різні сектори - але не усім співробітникам розвідки, а тільки тим, хто в цих секторах працює. Крім того, всередині комплексу містяться 50 "комунікаційних зон", доступних усім співробітникам розвідки. Там стоять столики, є електричні плити та мікрохвильовки.

  • Усього в комплексі BND 14 тисяч вікон завширшки 75 сантиметрів.

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Зовнішні стіни будівель на берлінській вулиці Chausseestrasse вкриті анодним (тобто таким, що не окислюється) алюмінієм. Усього в комплексі BND 14 тисяч вікон завширшки 75 сантиметрів. Скло - спеціальне.

  • В комплексі - два так званих кризових центри

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    У комплексі розташовані два "кризові центри". Вони призначені для найважливіших нарад. Приміщення надійно захищені від прослуховування. Комп'ютери, відеокамери, кабінки для перекладачів, а на стіні - годинник, який показує час в Берліні, Нью-Йорку, Лондоні, Москві та Пекіні.

  • Кабінет розвідників

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    А ось звичайний робочий кабінет розвідників. В комплексі BND - 5200 таких кабінетів, переважно двомісних, площею 17 кв. метрів. У кожного співробітника на столі - два телефони й два комп'ютери. Один працює тільки у внутрішній мережі, інший призначений для зв'язку зі зовнішнім світом.

  • Кабінет глави зовнішньої розвідки розмістили на 8 поверсі.

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Кабінет глави зовнішньої розвідки розмістили на восьмому поверсі. Письмовий стіл зі світлого дерева, паркетна підлога. Поруч - душова, але кімнати відпочинку з канапою немає. З маленького балкончика відкривається краєвид на будівлю парламенту та відомство федерального канцлера. Це символічно, адже саме ці органи контролюють розвідку. До речі, пальма поруч з будівлею BND - штучна.

  • Юрист Бруно Каль - глава зовнішньої розвідки Німеччини з липня 2016 року

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Юрист Бруно Каль (Bruno Kahl) - глава зовнішньої розвідки Німеччини з липня 2016 року. З 1994 року він працював у суді, в 1996-2005 роках був депутатом Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу, потім працював на керівних посадах у міністерстві внутрішніх справ та міністерстві фінансів.

    Автор: Єфім Шуман, Юлія Куценко


DW.COM

Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки  

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