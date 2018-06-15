Відень вимагає від Берліна пояснень щодо тривалого шпигунства з боку BND

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) і канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz) зажадали від Берліна пояснень щодо багаторічної шпигунської діяльності з боку німецької Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND), яка велася на австрійській території. "Масштаб стеження був грандіозним", - заявив Курц ввечері у суботу, 16 червня, на спільній з Ван дер Белленом прес-конференції.

Президент Австрії наголосив, що "шпигування за дружніми країнами є не лише нетиповим і небажаним, але і неприйнятним", цитує інформагенція dpa. Офіційний Відень нині очікує на інформацію від Берліна щодо того, за ким саме велося стеження і коли воно було припинене. Необхідно також впевнитися, що воно й справді припинене, наголосив Курц. За його словами, якщо дані були збережені, їх необхідно видалити.

Австрійські видання - журнал Profil і газета Der Standard - раніше цього дня оприлюднили інформацію про те, що BND займалася шпигунством на території Австрії: стеження велося як за австрійськими установами та фірмами, так і за міжнародними організаціями і посольствами, розташованими у Відні. За даними видань, з 1999 по 2006 рік усього в полі зору німецької спецслужби перебували майже дві тисячі стаціонарних телефонних номерів, факсів, номерів мобільного зв'язку, адрес електронної пошти на території Австрії.

Серед міжнародних організацій, діяльність яких цікавила BND, зокрема ОБСЄ, ОПЕК та МАГАТЕ, штаб-квартири яких розташовані у Відні. Стеження також велося за підрозділами ООН, 75 посольствами, а також за низкою підозрюваних в тероризмі осіб та торговців зброєю, повідомив журнал Profil.

Нагадаємо, кілька років тому німецькі ЗМІ вже повідомляли, що BND до 2013 року шпигувала за посольствами й інституціями країн ЄС, а також інших дружніх держав. Зокрема BND потрапила під шквал критики через те, що допомагала американській спецслужбі NSA у зборі розвідінформації в Європі.