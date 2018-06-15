ВООЗ визнала ігроманію психічним розладом

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визнала ігрову залежність психічним розладом. У понеділок, 18 червня, ВООЗ опублікувала одинадцяте видання Міжнародної класифікації хвороб (МКХ-11). У ньому залежність від цифрових та відеоігор описана, як "модель наполегливої або періодичної ігрової поведінки", яка стає настільки великою, що отримує "перевагу над іншими життєвими інтересами".

Такий розлад може бути діагностовано, якщо модель поведінки тягне за собою порушення в особистій, сімейній, соціальній та інших областях і спостерігається протягом щонайменше 12 місяців.

"Це дозволяє зрозуміти, що примушує людей хворіти та вмирати, а також вживати заходів для запобігання страждань і порятунку життів", - сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передає агенція Reuters.

Оновлена МКХ-11 розроблялася протягом десяти років і вперше опублікована в електронному вигляді. Тепер вона налічує 55 тисяч захворювань, травм та причин смерті. Нею керуються лікарі по всьому світу, а також вона є основою для "визначення тенденцій і статистики в глобальному масштабі" в галузі охорони здоров'я.