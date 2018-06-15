 ВООЗ визнала ігроманію психічним розладом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2018

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Новини

ВООЗ визнала ігроманію психічним розладом

Всесвітня організація охорони здоров'я внесла ігрову залежність в Міжнародну класифікацію хвороб. Ігроманія буде визнаватись психічним розладом, якщо триває протягом року і переважає над іншими інтересами в житті людини.

Ігрова залежність визнана психічним розладом

Ігрова залежність визнана психічним розладом

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визнала ігрову залежність психічним розладом. У понеділок, 18 червня, ВООЗ опублікувала одинадцяте видання Міжнародної класифікації хвороб (МКХ-11). У ньому залежність від цифрових та відеоігор описана, як "модель наполегливої або періодичної ігрової поведінки", яка стає настільки великою, що отримує "перевагу над іншими життєвими інтересами".

Такий розлад може бути діагностовано, якщо модель поведінки тягне за собою порушення в особистій, сімейній, соціальній та інших областях і спостерігається протягом щонайменше 12 місяців.

DW.COM

За даними спільного звіту ВООЗ та Світового банку, близько половини населення Землі не можуть собі дозволити основні медичні послуги або живуть у злиднях через необхідність їх оплачувати. (13.12.2017)

"Це дозволяє зрозуміти, що примушує людей хворіти та вмирати, а також вживати заходів для запобігання страждань і порятунку життів", - сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передає агенція Reuters. 

Оновлена МКХ-11 розроблялася протягом десяти років і вперше опублікована в електронному вигляді. Тепер вона налічує 55 тисяч захворювань, травм та причин смерті. Нею керуються лікарі по всьому світу, а також вона є основою для "визначення тенденцій і статистики в глобальному масштабі" в галузі охорони здоров'я.

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Посилання в інтернеті

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