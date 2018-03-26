 Володимир Рафєєнко: Погода у Парижі | Deutsche Welle - Авторська колонка | DW | 31.03.2018
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Авторська колонка

Володимир Рафєєнко: Погода у Парижі

"Величезний російський стенд був зроблений чи то у вигляді Кремля, чи у вигляді в'язниці - цього у них ніколи не розбереш достеменно", - Володимир Рафєєнко, спеціально для DW.

Володимир Рафєєнко

Володимир Рафєєнко

На літературному салоні Salon du Livre у Парижі головним для мене було відчуття ніжного, крихкого та світлого свята, що подарували мені всі ті люди, які приходили до нас на український стенд. Українська і французька мови, книжки, витинанки, майстер-класи для дітей, презентації та публічні дискусії, багато світлих людей, чистих і ясних очей. Щемке відчуття справжнього. Зрештою, воно і є ознакою того, що ти живий, що ти живеш, воно і є тим чинником, за яким ти вивіряєш свою причетність до того особливого типу життя, котре здатне народжувати нові сенси і підтримувати їхнє існування.

Однак свято почалося якось не відразу. Свято - це нагорода і подарунок долі за певну мужність, це щастя співпасти у просторі і часі з чимось таким прекрасним, як ті люди, котрі заглядали на наш стенд. Але розкажу вам до чого тут мужність. Треба визнати - їхав я до Парижа з важким серцем. Навчений життям, я чим далі, тим менше вірю, що заслуговую саме на свято, а тому завжди боюся, що Бог дасть не свято, а саме те, на що я заслуговую.

Крім того, річ ще й у тому, що не люблю я їздити. І ніколи не любив. Домашня я людина. Мене виводить з рівноваги неможливість кожного дня писати, читати, працювати стільки, скільки звик. Крім того, маю десь у грудях холодний - мабуть, ще неандертальський - страх перед пересуваннями у просторі навмання. Ви скажете, Париж - це не навмання, Париж - це реальна мета, прекрасне французьке місто, тим більше, що мова йде про участь у книжковому салоні. А я вам скажу, що все одно навмання. Бо літак - він, мабуть, знає, куди летить, але ти - маленька та дурнувата крихітка тепла, цього ніколи напевно знати не можеш.

Ніч на Монмартрі

Ніч на Монмартрі

Не вірю я, до речі, і рекламним проспектам, завжди підозрюю їх в брехні. Бо життя суворе, і на Монмартрі не може бути ніяких акордеоністів. Це зрозуміло. Тож куди б доля не намагалася мене занести, навіть якщо і до Парижа, до якого наприкінці п'ятого десятка років мабуть треба з'їздити хоча б для того, щоб зрозуміти, де саме ми не помремо, я не дуже радію. Радію, але до саме тої пори, поки можна думати про наступну подорож відсторонено.

Тож коли вона наблизилася, мав дуже сумні передчуття і дивився на щезаючі обриси аеропорту "Жуляни" з такою тугою, що мав би прямо в літаку написати "Прощання з Батківщиною" від Міхаіла Огінського, але в його українському варіанті. Якщо б, звичайно, мав  відповідні здібності. 

Як я і думав, березневий Париж виявився холодним. Так-так, подумав я. Так-так. То дощило, то сніжило. Небо було сірим. Я побачив те небо, і мені моментально захотілося додому, на Київщину. Але знаєте, моїм Вергілієм по Парижу став Александр Старинський, француз за народженням. Прямо в аеропорту Шарля де Голля ми домовилися спілкуватися з ним винятково українською, бо обидва мову тільки вивчаємо і нам потрібна практика. І вже за кілька годин я зрозумів, що під цим дощем і цим снігом мені насправді і тепло, і затишно. Тож, скажу я вам, Париж, врешті-решт, нормальне україномовне місто. Лувр, Орсе, Оранжері, Монмартр, Латинський квартал і Нотр-Дам де Парі, як виявилось, існують не тільки в уяві французьких письменників та операторів турагенств, що стало приємною і майже непередбачуваною несподіванкою.

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Не можу не згадати, як тихесенько сидів у низенькому фотелі на нашому стенді і дивився на те, як маленькі французькі українці вчаться робити витинанки і розмальовувати скрині. І було мені так щасливо, як давно вже не було. Почувався цілком вдома. Тим більше, що метрів так за п'ятдесят від нашого маленького стенда починався величезний російський стенд, зроблений чи то у вигляді Кремля, чи у вигляді в'язниці. Цього у них ніколи не розбереш достеменно. Все було, як вдома, тим більше, що українці Парижа буквально напередодні провели там декілька акцій, чим потішили мою душу.

Ввечері наступного дня в Українському домі на презентації проекту "Голос війни. Історії ветеранів" виступали ветерани цієї війни, у тому числі Ірина Цвіла та Біжан Шаропов. Перед війною Ірина працювала викладачем російської мови та літератури і професійно займалася вирощуванням трояндових садів у Києві, а зараз вона боєць ЗСУ з сумними глибокими очима, від котрого я не почув жодного слова російською. І я не скажу, що це мене дуже тішить, бо занадто добре розумію її. А загалом, якби я просто описав все те, що почув і відчув за ці сім днів, притомні читачі сказали б мені: не фантазуй, Рафєєнко, Бога раді.

Надлишок спілкування повертався швидкими сновидіннями, що приносили у душу солодкий жаль та невгамовну тривогу, надмір полотен імпресіоністів, твори котрих я навіть не мріяв колись побачити наживо, не здатен був вгамувати спрагу, пов'язану з ними. Чим більше бачиш "Зоряну ніч над Роною" Вінсента ван Гога, тим менше ти готовий от так просто взяти і піти від неї назавжди. Чайки кричали на Place de la Concorde, і щоранку Париж зустрічав мене холодний, дощовий, сніговий. І саме тому дуже і дуже рідний. Таке живе місто, як велика дитина.

Сонце засяяло тільки в останній день перебування у Франції, що змусило моментально відчути - все завершилось, треба їхати. Акордеоніст на Монмартрі грав мелодії, котрі, здається, я завжди знав. А тому прощатися було легко. Як перегортати сторінку рекламного проспекту, у котрому, як ми добре знаємо, не може бути жодного слова правди.

  • Нюрбурґрінґ, Айфель

    Фотогалерея: Куди поїхати за "безвізом"- найпопулярніші місця в Європі

    Дев'яте місце: Нюрбурґрінґ, Айфель

    Легендарна німецька гоночна траса Нюрбурґрінґ розташована приблизно за 60 кілометрів на південь від Бонна в регіоні Айфель. Була відкрита в 1927 році, але ідея її створення належала ще кайзеру Вільгельму ІІ. Становить інтерес не лише в дні змагань. Тут працює автомобільний музей, проводяться екскурсії, а також є багато інших можливостей з користю провести час.

  • Альгамбра, Гранада

    Фотогалерея: Куди поїхати за "безвізом"- найпопулярніші місця в Європі

    Восьме місце: Альгамбра, Гранада

    Альгамбра розташована у місті Гранада на півдні Іспанії. Це була остання столиця мавританських правителів на Іберійському півострові. В результаті Реконкісти у 1492 році вона здалася військам монархів Арагону та Кастилії і тому не зазнала руйнувань. За фортечними мурами можна знайти: величну цитадель, або Алькасабу, затишні палаци та парки, а неподалік розташувалися сади Хенераліфе.

  • Собор Святого Сімейства

    Фотогалерея: Куди поїхати за "безвізом"- найпопулярніші місця в Європі

    Сьоме місце: Собор Святого Сімейства, Барселона

    У Барселоні є багато пам'яток, які варто відвідати. Але найбільше людей приваблює Собор Святого Сімейства, який почали зводити ще 1882 року та планують завершити у 2026-му. Над ним встигли попрацювати багато інженерів, але своєю незвичністю цей храм завдячує уяві геніального Антоніо Гауді. Неодмінно слід зайти всередину собору: химерні колони та вітражі створюють атмосферу чудернацького лісу.

  • Акрополь, Афіни

    Фотогалерея: Куди поїхати за "безвізом"- найпопулярніші місця в Європі

    Шосте місце: Акрополь, Афіни

    У багатьох містах Античної Греції були акрополі - цитаделі, розміщені на пагорбі. Найвідомішим є, звісно, Афінський акрополь. Зараз там можна знайти залишки величних храмових споруд, історія яких налічує близько 2,5 тисяч років. На фото - Парфенон: храм, присвячений покровительці міста, богині Афіні.

  • Колізей, Рим

    Фотогалерея: Куди поїхати за "безвізом"- найпопулярніші місця в Європі

    П'яте місце: Колізей, Рим

    Древні римляні хотіли хліба та видовищ. Одним з найулюбленіших видів розваг були бої гладіаторів. Для їхнього проведення в Римі в кінці І століття нашої ери звели Амфітеатр Флавіїв, або Колізей. Це найбільший амфітеатр у світі, він міг вмістити понад 50 тисяч глядачів. Корисна порада: квиток у Колізей включає також вхід на Палатин - пагорб, де розміщувалися палаци Римських імператорів.

  • Октоберфест, Мюнхен

    Фотогалерея: Куди поїхати за "безвізом"- найпопулярніші місця в Європі

    Четверте місце: Октоберфест, Мюнхен

    Мюнхен можна сміливо назвати світовою столицею пива - принаймні під час проведення традиційного пивного свята Октоберфест (Oktoberfest). Щороку близько 6,5 мільйона відвідувачів приєднуються до свята. Вперше його провели 17 жовтня 1810 року. Приводом стало весілля майбутнього баварського короля Людвіга I та принцеси Терези.

  • Собор Паризької Богоматері

    Фотогалерея: Куди поїхати за "безвізом"- найпопулярніші місця в Європі

    Третє місце: Собор Паризької Богоматері

    Кафедральний собор Парижа розташований на острові Сіте в самому центрі французької столиці. Нотр-Дам де Парі вважається одним з найкрасивіших взірців середньовічної французької готики. Для багатьох Собор Паризької Богоматері став відомим завдяки однойменному роману Віктора Гюго.

  • Берлінський мур

    Фотогалерея: Куди поїхати за "безвізом"- найпопулярніші місця в Європі

    Друге місце: Берлінський мур

    Берлінський мур (Berliner Mauer) було повалено уже понад чверть століття тому. Сьогодні про мур, котрий розділив місто в 1961 році, в німецькій столиці нагадують: East Side Gallery - галерея під відкритим небом; Checkpoint Charlie Museum - музей КПП Чекпойнт Чарлі; Mauerpark - парк на прикордонній смузі між вулицями Бемштрассе і Бернауерштрассе; пішохідний маршрут вздовж колишньої стіни.

  • Ейфелева вежа, Париж

    Фотогалерея: Куди поїхати за "безвізом"- найпопулярніші місця в Європі

    Перше місце: Ейфелева вежа, Париж

    Компанія Густава Ейфеля спорудила на Марсовому полі в центрі Парижа залізну вежу до Всесвітньої виставки 1889 року. Взагалі-то Ейфелева вежа була задумана як тимчасова споруда, але в підсумку її вирішили не розбирати. Нині ж це - символ Парижа. Вежу висотою 324 метри щороку відвідують близько семи мільйонів осіб. Проте вистояти в черзі вартує того, аби піднятися майже на саму її верхівку.

    Автор: Юрій Шейко


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