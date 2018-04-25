Володимир Путін учетверте вступив на посаду президента Росії

У Москві в понеділок, 7 травня, відбулася інавгурація президента Росії Володимира Путіна. Церемонія, на яку було запрошено п'ять тисяч гостей, пройшла у Великому Кремлівському палаці. Під час неї Путін дав присягу на конституції РФ.

"Присягаюся при здійсненні повноважень президента Російської Федерації поважати і охороняти права і свободи людини і громадянина, дотримуватися і захищати Конституцію Російської Федерації, захищати суверенітет і незалежність, безпеку і цілісність держави, вірно служити народу", - сказав він.

Потім під час своєї промови Путін наголосив, що Росія має берегти те, чого було досягнуто, і рухатися вперед. "Наш орієнтир - Росія для людей. Це країна можливостей і реалізації для кожного. Ведуча сила перетворення це всі ми - громадяни Росії", - зазначив президент.

Володимир Путін вчетверте очолив Росію. Вперше він став президентом у 2000 році, а в 2004 його переобрали на новий термін. Він не брав участі у виборах 2008 року, оскільки, за конституцією Росії одна людина не може балотуватися в президенти три рази поспіль. За часів президентства Дмитра Медведєва він обіймав посаду прем'єр-міністра країни.

У 2008 році в російську конституцію були внесені зміни, згідно з якими президента обирають не на чотири, а на шість років. В 2012 році Путін знову став главою Росії, а в березні 2018 року був переобраний на новий термін, отримавши 76 відсотків голосів виборців. Він очолюватиме Росію до 7 травня 2024 року.