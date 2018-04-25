 Володимир Кличко: Використовуючи допінг, ви обманюєте вболівальників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.05.2018
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Володимир Кличко: Використовуючи допінг, ви обманюєте вболівальників

У розмові з DW молодший з братів Кличко - Володимир - говорив про допінг, вміння відповідати на виклики долі, філософію спорту та свого старшого брата у політиці.

Володимир Кличко

Володимир Кличко

Боксер Володимир Кличко в ексклюзивному інтерв'ю DW засудив вживання допінгу спортсменами. Він зазначив, що допінг систематично може використовуватися країнами, оскільки перемоги спортсменів, зокрема на Олімпіаді, мають політичний сенс.

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Соцмережі бурхливо відреагували на заяву Володимира Кличка про завершення боксерської кар'єри. У добірці DW - найцікавіші дописи користувачів. (03.08.2017)

Мер Києва Віталій Кличко не виключив, що стане кандидатом у президенти під час виборів у березні 2019 року. Проте спершу він має виконати обіцянки перед киянами, стверджує політик. (25.03.2018)

На думку спортсмена, використання допінгу - це зрада самої філософії, яка лежить в основі спорту. "Спорт - це змагання з метою перемоги. Бокс - це індивідуальний вид спорту, і в цьому сенсі він найбільш чесний, оскільки немає команд. (…) І той, хто вправніше володіє ударами, переможе, - зазначив Кличко. - Якщо ви використовуєте допінг, ви обманюєте вболівальників, ви займаєтеся самообманом. Ви обманюєте своїх колег".

Відповідаючи на запитання про свого брата Віталія, який є мером Києва, Володимир наголосив, що підтримує свого брата все життя. "У спорті теж є безліч викликів, але там є правила гри, а в політиці їх немає, - розповідає Володимир. - На жаль, це не так, як в боксі, де вам просто можуть розбити ніс або поставити синяк під оком. У політиці наслідки можуть бути значно серйознішими".

Щодо жартів про свого брата, Кличко-молодший зазначив, що вони подібні до погоди і до них просто потрібно бути готовими. "Якщо займаєшся політикою, потрібно бути готовим і до критики, і, звичайно ж, до насмішок. Треба бути товстошкірим", - зазначив Кличко.

Повну версію інтерв'ю Володимира Кличка дивіться 2 травня на сайті Deutsche Welle.

  • Боксер Володимир Кличко

    Володимир Кличко прощається з рингом

    Жодних подальших спортивних цілей

    Він поклав край дискусіям про подальшу боротьбу за титул чемпіона світу. 41-річний боксер оголосив про закінчення своєї кар'єри. "Як аматор і як професіонал я досягнув усього", - сказав Кличко.

  • Віталій Кличко і Володимир Кличко

    Володимир Кличко прощається з рингом

    Двоє братів, двоє чемпіонів світу

    Чотири пояси чемпіона світу за різними версіями належали Володимирові Кличку. Його старший брат Віталій (праворуч), сам - колишній чемпіон світу, регулярно піклується про нього на ринзі.

  • Кличко на ринзі під час поєдинку в Лондоні (архівне фото)

    Володимир Кличко прощається з рингом

    Сталевий молот

    Обидва брати Клички - справжні експерти в тому, щоб відправити суперника в нокаут. Обидва мають і "наукові ступені". Віталія називають "Доктор Залізний кулак", а Володимира - "Доктор Сталевий молот".

  • Гаррі Каспаров грає в шахи на своєму 50-річчі

    Володимир Кличко прощається з рингом

    Гра в шахи з майстром

    Брати є також затятими гравцями в шахи. 2001 року Клички взяли участь в одночасному груповому турнірі у Лейпцизі з Гаррі Каспаровим (праворуч) з нагоди 50-річчя колишньгго шахового гросмейстера з Росії.

  • Кличко на Олімпіаді 1996 року

    Володимир Кличко прощається з рингом

    Золото в Атланті

    Злет Володимира Кличка відбувся на Олімпійських іграх 1996 року в Атланті. Як перший білошкірий боксер за три десятиліття він виграв золото у категорії супертяжковаговиків. Того ж року Кличко перейшов у професійну лігу.

  • Бій Кличка проти Сандерса (архівне фото)

    Володимир Кличко прощається з рингом

    Чотири рази на підлозі

    У жовтні 2000 року Володимир Кличко у Кельні здобув свій перший пояс чемпіона світу завдяки перемозі за очками у поєдинку з Крісом Бердом зі США. 2003 року він мусив його віддати. Кличко (праворуч) у Гановері у бою з південноафриканцем Коррі Сандерсом чотири рази опинявся на підлозі та програв у другому раунді через технічний нокаут.

  • Кличко на ринзі (архівне фото)

    Володимир Кличко прощається з рингом

    Знову нокаут

    Так само і під час свого наступного бою за титул чемпіона світу Кличко падав. У поєдинку проти американця Леймона Брюстера у Лас-Вегасі він програв через технічний нокаут у п'ятому раунді, після чого в американських ЗМІ його почали називати "слабаком".

  • Володимир Кличко і його тренер Емануель Стюард

    Володимир Кличко прощається з рингом

    Тренер-легенда

    2004 року Володимир Кличко змінив тренера. Замість Фріца Здунека (Fritz Sdunek) з німецького Boxstall Universum його наставником став Емануель Стюард (праворуч). Американець до того тренував таких зірок боксу, як Тоні Такер, Томас Гернс і Леннокс Льюїс. Стюард помер 2012 року у 68-річному віці.

  • Володимир Кличко і Кріс Берд

    Володимир Кличко прощається з рингом

    Дежавю

    У квітні 2006 року Кличко знову зміг назвати себе чемпіоном світу. У Мангеймі він переміг того самого суперника, що і під час свого першого тріумфу як чемпіона світу у 2000 році. Після сьомого раунду Крісові Берду довелося попрощатися з чемпіонським поясом.

  • Володимир Кличко на ринзі

    Володимир Кличко прощається з рингом

    Жорсткий удар

    Суперникам Кличка на ринзі не позаздриш. Так, 2014 року Кубрат Пулев (ліворуч) у поєдинку за пояс чемпіона світу у Гамбурзі одержав сильний удар. Після п'яти раундів бій завершився нокаутом. Загалом Володимир Кличко понад дев'ять років поспіль залишався чемпіоном світу.

  • Ґідо Вестервелле та Володимир Кличко

    Володимир Кличко прощається з рингом

    На Майдані

    Під час протестів на Майдані наприкінці 2013 року брати Клички відкрито заявили про свою політичну позицію. З тодішнім міністром закордонних справ Німеччини Ґідо Вестервелле (ліворуч) Володимир Кличко відвідав опозииціонерів на Майдані Незалежності у Києві.

  • Тайсон Ф'юрі та Володимир Кличко

    Володимир Кличко прощається з рингом

    Несподівана поразка

    Його перша поразка після дев'яти років стала абсолютною несподіванкою. Наприкінці 2015 року Кличко втратив у бою в Дюссельдорфі свій чемпіонський пояс після поразки за очками проти британця "жахливого слона" Тайсона Ф'юрі (ліворуч).

  • Володимир і Хайден

    Володимир Кличко прощається з рингом

    "Половинка" Хайден

    Підтримку Кличко отримував від своєї подруги Хайден Пенет'єрі. Американська акторка народила йому доньку, якій нині два з половиною роки. Його перший шлюб розпався 1998 року, протримався лише два роки.

  • Володимир Кличко

    Володимир Кличко прощається з рингом

    Тричі на підлозі

    У травні 2017 року Кличко знову перегортає сторінку в історії боксу. У Лондоні він проводить видовищний бій з чемпіоном світу Ентоні Джошуа. Тричі падав на підлогу Кличко, один раз - Джошуа.

  • Бій Кличка проти Джошуа

    Володимир Кличко прощається з рингом

    Овації для того, хто програв

    В одинадцятому раунді суддя припинив бій через технічний нокаут. Світ боксу аплодував не лише переможцю Джошуа, а й Володимирові Кличку, котрий програв.

    Автор: Штефан Нестлер, Наталя Неділько


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