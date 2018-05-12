 Волкер зустрівся на Донбасі з командувачем об′єднаних сил Наєвим | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2018
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Новини

Волкер зустрівся на Донбасі з командувачем об'єднаних сил Наєвим

Командувач об'єднаних сил Сергій Наєв і спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер, який перебуває з візитом в Україні, обговорили безпекову ситуацію на Донбасі.

Курт Волкер

Курт Волкер

У вівторок, 15 травня, командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв зустрівся зі спецпредставником Держдепартаменту США у справах України Куртом Волкером. Про це йдеться на сторінці операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook. 

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Наєв під час зустрічі висловив подяку за "підтримку в боротьбі з російським агресором". Поблизу лінії розмежування він ознайомив Волкера з військовою та гуманітарною складовими операції. Спецпредставник та командувач ОС обговорили безпекову ситуацію на Донбасі та можливі шляхи мирного врегулювання конфлікту. Раніше Волкер анонсував у мікроблозі Twitter свій візит на схід України на початку цього тижня, інформує агенція "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що 14 травня Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) повідомило про надання додаткової допомоги в розмірі 125 мільйонів доларів для Донбасу. Кошти призначені "для Донбасу і тих навколишніх територій, які відчули на собі вплив російської агресії". Технічна допомога піде на стабілізацію та згуртування українських громад у регіоні, а також розвиток місцевої економіки, кажуть в організації.
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