Внаслідок тисняви у клубі в Каракасі загинули майже два десятки людей

Під час вечірки студентів з нагоди завершення навчання в нічному клубі в столиці Венесуели Каракасі в ніч на суботу, 16 червня, виникла бійка, що спричинила тисняву, внаслідок якої загинули щонайменше 17 осіб, повідомляє агентство AP з посиланням на представників МВС країни. Серед загиблих - восьмеро неповнолітніх, ще п'ятеро осіб дістали травми, один з постраждалих перебуває у тяжкому стані.

Під час бійки у клубі Los Cotorros, розташованому у благополучному районі Каракаса, вибухнула граната зі сльозогінним газом, внаслідок чого виникла паніка. Близько п'яти сотень відвідувачів клубу спробували швидко покинути приміщення, що й призвело до тисняви.

Міністр внутрішніх справ Венесуели Нестор Реверол повідомив про арешт семи осіб, зокрема і власника клубу та підозрюваного у спричиненні вибуху гранати зі сльозогінним газом.