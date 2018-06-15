Внаслідок тисняви у клубі в Каракасі загинули майже два десятки людей

Бійка і вибух гранати зі сльозогінним газом спричинили тисняву у нічному клубі в столиці Венесуели Каракасі, внаслідок якої загинули щонайменше 17 людей.
Під час вечірки студентів з нагоди завершення навчання в нічному клубі в столиці Венесуели Каракасі в ніч на суботу, 16 червня, виникла бійка, що спричинила тисняву, внаслідок якої загинули щонайменше 17 осіб, повідомляє агентство AP з посиланням на представників МВС країни. Серед загиблих - восьмеро неповнолітніх, ще п'ятеро осіб дістали травми, один з постраждалих перебуває у тяжкому стані.
Під час бійки у клубі Los Cotorros, розташованому у благополучному районі Каракаса, вибухнула граната зі сльозогінним газом, внаслідок чого виникла паніка. Близько п'яти сотень відвідувачів клубу спробували швидко покинути приміщення, що й призвело до тисняви.
Міністр внутрішніх справ Венесуели Нестор Реверол повідомив про арешт семи осіб, зокрема і власника клубу та підозрюваного у спричиненні вибуху гранати зі сльозогінним газом.
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