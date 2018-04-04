Внаслідок пожежі в Trump Tower загинула одна людина

Внаслідок пожежі у Trump Tower ("Вежа Трампа") загинув 67-річний мешканець однієї з квартир у цій будівлі. Його знайшли непритомним і доправили до лікарні, де він помер. Про це у неділю, 8 квітня, повідомила поліція. За даними ЗМІ, йдеться про торговця витворами мистецтва.

Пожежа сталася на 50-му поверсі хмарочоса. З будівлі повалив густий чорний дим, а вулиці навколо хмарочоса перекрили. За словами пожежників, операція з локалізації осередків полум'я була "дуже складною". Пожежу гасили чотири команди вогнеборців.

Президент США Дональд Трамп, у якому розташовано офіс бізнес-імперії сім'ї Трампа, подякував пожежним командам за їхню роботу. "Вогонь у Trump Tower погасили. Дуже добре збудована споруда. Пожежники (і пожежниці) добре впоралися. Дякую вам!", - написав Трамп у Twitter.

Сам Трамп і його дружина Меланія перебували під час пожежі у Вашингтоні.