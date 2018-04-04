Внаслідок пожежі в Trump Tower загинула одна людина

Внаслідок пожежі у Trump Tower ("Вежа Трампа") загинув 67-річний мешканець однієї з квартир у цій будівлі. Його знайшли непритомним і доправили до лікарні, де він помер. Про це у неділю, 8 квітня, повідомила поліція. За даними ЗМІ, йдеться про торговця витворами мистецтва.
Пожежа сталася на 50-му поверсі хмарочоса. З будівлі повалив густий чорний дим, а вулиці навколо хмарочоса перекрили. За словами пожежників, операція з локалізації осередків полум'я була "дуже складною". Пожежу гасили чотири команди вогнеборців.
Президент США Дональд Трамп, у якому розташовано офіс бізнес-імперії сім'ї Трампа, подякував пожежним командам за їхню роботу. "Вогонь у Trump Tower погасили. Дуже добре збудована споруда. Пожежники (і пожежниці) добре впоралися. Дякую вам!", - написав Трамп у Twitter.
Сам Трамп і його дружина Меланія перебували під час пожежі у Вашингтоні.
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Бізнес-імперія Дональда Трампа: від нерухомості до парфумів
Готель класу "люкс" у старих стінах
Будівля у Вашингтоні, у якій розташувався новий "Міжнародний готель Трампа", відома під назвою "Стара пошта і годинникова вежа". Історична споруда на Пенсильванія-авеню збудована у 1899 році й розташована приблизно на півдорозі від Білого дому до Капітолійського пагорба.
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Бізнес-імперія Дональда Трампа: від нерухомості до парфумів
Відомі хмарочоси
Із туману, що розіслався над Сан-Франциско, видніється ще одне володіння Трампа (на фото праворуч). Офісний хмарочос за адресою Каліфорнія-стріт, 555 був зведений у 1969 році: раніше в ньому розташовувалася штаб-квартира Банку Америки. Три роки висотка носила звання найвищої будівлі на Західному узбережжі США - доки не збудували Трансамериканську піраміду (на фото ліворуч).
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Бізнес-імперія Дональда Трампа: від нерухомості до парфумів
Гольф-клуб із чудовим видом
"Національний гольф-клуб Трампа" розташувався просто на тихоокеанському узбережжі - у містечку під назвою Ранчо Палос Вердес за півгодини автівкою від Лос-Анджелеса. Утім, це не лише місце зустрічі багатих і знаменитих: Трамп також здає територію в оренду для зйомок фільмів і рекламних роликів.
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Бізнес-імперія Дональда Трампа: від нерухомості до парфумів
"Я просто обожнюю нерухомість"
"Це щось відчутне, ґрунтовне, прекрасне. З моєї точки зору, це справжній витвір мистецтва, і я просто обожнюю нерухомість", - написав Дональд Трамп у своєму Twitter. Утім, його бізнес-імперія аж ніяк не обмежується розкішними готелями, гольф-клубами та офісними хмарочосами.
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Бізнес-імперія Дональда Трампа: від нерухомості до парфумів
Імперія ароматів
Трамп також випускає навіть власні парфуми: аромати Empire ("Імперія") - для "упевненого в собі чоловіка" та Success ("Успіх") - "надихаюче поєднання свіжого ялівцю і замороженої смородини з домішкою коріандру".
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Бізнес-імперія Дональда Трампа: від нерухомості до парфумів
Модельний бізнес
Модельне агентство Trump Models розташоване у Нью-Йорку. Одна з найвідоміших його представниць - Міа Канг, яка виросла в Гонконгу. У 2016 році модель британсько-корейського походження перемогла на конкурсі краси, який проводив американський журнал Sports Illustrated.
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Бізнес-імперія Дональда Трампа: від нерухомості до парфумів
Казино зачиняється
Сьогодні про Дональда Трампа на знаменитому променаді Атлантік-Сіті нагадує лише назва казино Trump Taj Mahal. Після зміни низки власників 10 жовтня рівно о 5:59 ранку казино назавжди зачинило свої двері.
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Бізнес-імперія Дональда Трампа: від нерухомості до парфумів
Вищий, ніж Капітолій
Як пише The New York Times, інвестиційний концерн Дональда Трампа являє собою "лабіринт із боргів і непрозорих зв'язків". За оцінками видання, загальний борг його компаній складає щонайменше 650 мільйонів доларів. Попри це, новий готель Трампа - одне із найкращих місць для проведення урочистостей з нагоди інавгурації президента США.
Автор: Томас Кольманн, Наталія Мехед