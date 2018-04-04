 Внаслідок пожежі в Trump Tower загинула одна людина | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2018
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Новини

Внаслідок пожежі в Trump Tower загинула одна людина

Пожежники Нью-Йорка локалізували пожежу у хмарочосі Дональда Трампа, однак одна людина загинула.

У Trump Tower сталася пожежа

У Trump Tower сталася пожежа

Внаслідок пожежі у Trump Tower ("Вежа Трампа") загинув 67-річний мешканець однієї з квартир у цій будівлі. Його знайшли непритомним і доправили до лікарні, де він помер. Про це у неділю, 8 квітня, повідомила поліція. За даними ЗМІ, йдеться про торговця витворами мистецтва.

Пожежа сталася на 50-му поверсі хмарочоса. З будівлі повалив густий чорний дим, а вулиці навколо хмарочоса перекрили. За словами пожежників, операція з локалізації осередків полум'я була "дуже складною". Пожежу гасили чотири команди вогнеборців.

Президент США Дональд Трамп, у якому розташовано офіс бізнес-імперії сім'ї Трампа, подякував пожежним командам за їхню роботу. "Вогонь у Trump Tower погасили. Дуже добре збудована споруда. Пожежники (і пожежниці) добре впоралися. Дякую вам!", - написав Трамп у Twitter.

Сам Трамп і його дружина Меланія перебували під час пожежі у Вашингтоні.

  • Міжнародний готель Трампа

    Бізнес-імперія Дональда Трампа: від нерухомості до парфумів

    Готель класу "люкс" у старих стінах

    Будівля у Вашингтоні, у якій розташувався новий "Міжнародний готель Трампа", відома під назвою "Стара пошта і годинникова вежа". Історична споруда на Пенсильванія-авеню збудована у 1899 році й розташована приблизно на півдорозі від Білого дому до Капітолійського пагорба.

  • Колишня штаб-квартира Банку Америки у Сан-Франциско (праворуч)

    Бізнес-імперія Дональда Трампа: від нерухомості до парфумів

    Відомі хмарочоси

    Із туману, що розіслався над Сан-Франциско, видніється ще одне володіння Трампа (на фото праворуч). Офісний хмарочос за адресою Каліфорнія-стріт, 555 був зведений у 1969 році: раніше в ньому розташовувалася штаб-квартира Банку Америки. Три роки висотка носила звання найвищої будівлі на Західному узбережжі США - доки не збудували Трансамериканську піраміду (на фото ліворуч).

  • Національний гольф-клуб Трампа на Ранчо Палос Вердес

    Бізнес-імперія Дональда Трампа: від нерухомості до парфумів

    Гольф-клуб із чудовим видом

    "Національний гольф-клуб Трампа" розташувався просто на тихоокеанському узбережжі - у містечку під назвою Ранчо Палос Вердес за півгодини автівкою від Лос-Анджелеса. Утім, це не лише місце зустрічі багатих і знаменитих: Трамп також здає територію в оренду для зйомок фільмів і рекламних роликів.

  • Дональд Трамп

    Бізнес-імперія Дональда Трампа: від нерухомості до парфумів

    "Я просто обожнюю нерухомість"

    "Це щось відчутне, ґрунтовне, прекрасне. З моєї точки зору, це справжній витвір мистецтва, і я просто обожнюю нерухомість", - написав Дональд Трамп у своєму Twitter. Утім, його бізнес-імперія аж ніяк не обмежується розкішними готелями, гольф-клубами та офісними хмарочосами.

  • Парфуми Empire

    Бізнес-імперія Дональда Трампа: від нерухомості до парфумів

    Імперія ароматів

    Трамп також випускає навіть власні парфуми: аромати Empire ("Імперія") - для "упевненого в собі чоловіка" та Success ("Успіх") - "надихаюче поєднання свіжого ялівцю і замороженої смородини з домішкою коріандру".

  • Міа Канг

    Бізнес-імперія Дональда Трампа: від нерухомості до парфумів

    Модельний бізнес

    Модельне агентство Trump Models розташоване у Нью-Йорку. Одна з найвідоміших його представниць - Міа Канг, яка виросла в Гонконгу. У 2016 році модель британсько-корейського походження перемогла на конкурсі краси, який проводив американський журнал Sports Illustrated.

  • Казино Trump Taj Mahal

    Бізнес-імперія Дональда Трампа: від нерухомості до парфумів

    Казино зачиняється

    Сьогодні про Дональда Трампа на знаменитому променаді Атлантік-Сіті нагадує лише назва казино Trump Taj Mahal. Після зміни низки власників 10 жовтня рівно о 5:59 ранку казино назавжди зачинило свої двері.

  • Стара будівля головпоштамту у Вашингтоні

    Бізнес-імперія Дональда Трампа: від нерухомості до парфумів

    Вищий, ніж Капітолій

    Як пише The New York Times, інвестиційний концерн Дональда Трампа являє собою "лабіринт із боргів і непрозорих зв'язків". За оцінками видання, загальний борг його компаній складає щонайменше 650 мільйонів доларів. Попри це, новий готель Трампа - одне із найкращих місць для проведення урочистостей з нагоди інавгурації президента США.

    Автор: Томас Кольманн, Наталія Мехед


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NYT: Спецпрокурор США вперше вимагає документи від бізнесу Трампа

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Бізнес-імперія Дональда Трампа: від нерухомості до парфумів

Новий п'ятизірковий готель Дональда Трампа розташований за декілька кварталів від Білого дому та Капітолію - у будівлі головпоштамту. У Трампа також є парфумерний та модельний бізнес. (10.11.2016)  

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