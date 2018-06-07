 Внаслідок авіанальоту в Сирії загинули десятки людей - спостерігачі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.06.2018

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Новини

Внаслідок авіанальоту в Сирії загинули десятки людей - спостерігачі

За інформацією сирійських активістів, повітряний удар в провінції Ідліб здійснили російські військові.

Представники організації Білі шоломи на місці авіаудару

Представники організації "Білі шоломи" на місці авіаудару

Внаслідок повітряного нальоту на контрольований повстанцями регіон на північному заході Сирії загинули 44 особи, серед них шестеро дітей. Близько 60 людей отримали поранення, повідомив у п'ятницю, 8 червня, Сирійський центр моніторингу дотримання прав людини. За даними базованої в Лондоні організації, число загиблих може зрости, оскільки декілька поранених перебувають у критичному стані.

Авіатаку було здійснено напередодні ввечері на населений пункт Сардана в провінції Ідліб. Активісти стверджують, що відповідальність за нього несе російська авіація. Глава наглядової ради Сирыйського центру Рамі Абдель Рахман заявив про "бійню". Своєю чергою, неурядова організація "Білі шоломи" повідомила про те, що авіаудар був націлений на ринок неподалік від мечеті.

Провінція Ідліб є одним з останніх регіонів Сирії, що досі перебувають під контролем повстанців.

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