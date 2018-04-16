 Власником проекту ″Морський старт″ стала російська S7 Group | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2018
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Новини

Власником проекту "Морський старт" стала російська S7 Group

Російська корпорація "Енергія" продала свої активи проекту "Морський старт", який запускав розроблені в Україні ракети "Зеніт", російській же компанії S7 Group.

Запуск ракети Зеніт

Запуск ракети "Зеніт" з морської платфоми

Російська ракетно-космічна корпорація (РКК) "Енергія" продала свої активи проекту "Морський старт" (Sea Launch) компанії S7 Group, повідомило у вівторок, 17 квітня, агентство "Інтерфакс" з посиланням на РКК. Предметом операції стали корабель Sea Launch Commander і платформа Odyssey зі встановленим на них обладнанням ракетного сегменту, а також наземне обладнання в базовому порту Лонг-Біч (США) і товарний знак Sea Launch.

Нагадаємо, що консорціум Sea Launch із комерційних пусків супутників із морського космодрому в Тихому океані було створено 1995 року. На першому етапі його акціонерами виступили американська компанія Boeing (40 відсотків акцій), російська РКК "Енергія" (25 відсотків), українські ДКБ "Південне" і ДП "Південмаш" (разом 15 відсотків), а також англійсько-норвезька Кvaerner Group (20 відсотків). Після реорганізації в 2010 році 95 відсотками акцій консорціуму володіла Energia Overseas Limited (EOL) - дочірня структура РКК "Енергія" (РФ), 3 відсотками - американська Boeing, 2 відсотками - норвезька Aker Solutions.

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З 1995 року по травень 2014 року за програмою Sea Launch здійснено 36 пусків ракет-носіїв "Зеніт-3SL", зокрема 33 успішні. У серпні 2014 року Sea Launch оголосив про призупинення запусків. У вересні 2016 року Sea Launch SA та російська S7 Group оголосили про досягнуту домовленість щодо купівлі активів проекту. Тоді S7 планувала вивести комплекс із консервації та розпочати пускову діяльність через 18 місяців після схвалення операції. У лютому 2018 року в компанії заявили, що після відновлення роботи комплексу наприкінці 2019 року S7 розраховує за чотири роки здійснити понад десять пусків.

Ракета-носій "Зеніт-3SL" створена на основі двоступеневої РН "Зеніт-2" розробки ДП "КБ "Південне" і виробництва ДП "Південмаш", розгінний блок ДМ-SL розроблений і виробляється РКК "Енергія". За даними ДП "Південмаш" (Дніпро), у квітні 2017 року S7 Sea Launch Limited і "Південмаш" уклали контракт на виготовлення 12 одиниць РН "Зеніт", у рамках якого вже виконується замовлення на виготовлення двох виробів із терміном їх постачання в 2018 році.
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