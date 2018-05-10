Влада Франції повідомила нові деталі про нападника в Парижі

Зловмисник, який скоїв напад з ножем у Парижі, з 2016 року перебував на обліку поліції у списку осіб, які можуть становити загрозу національній безпеці Франції. Про це у неділю, 13 травня, заявив речник французького уряду Бенжамен Гріво в інтерв'ю телеканалам LCI та RTL, а також газеті Le Figaro. За його словами, нападник, який родом з Чечні, отримав французьке громадянство разом зі своєю матір'ю у 2010 році.

Поліція допитала батьків та друга зловмисника, якого джерела в судових колах називають Хамзат А., повідомляє агенція AFP. Друга нападника правоохоронці затримали для допиту в Страсбурзі, де Хамзат А. тривалий час проживав із сім'єю. Минулого року родина переїхала до Парижа.

Кадиров поклав відповідальність на Францію

Тим часом лідер Чечні Рамзан Кадиров поклав відповідальність за радикалізацію нападника на французьку владу. "Уся відповідальність за те, що Хамзат А. став на шлях злочинності, повністю лягає на владу Франції. У Чечні він тільки народився, а дорослішання, формування його особистості, його поглядів і переконань відбувалося у французькому суспільстві", - написав Кадиров у месенджері Telegram.

Нагадаємо, увечері 12 травня у центрі Парижа зловмисник, озброєний ножем, атакував кількох людей і вбив 29-річного чоловіка та поранив ще кількох. Під час спроби нападу на правоохоронців його застрелив поліцейський. За даними поліції, нападником був виходець із Чечні 1997 року народження. Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад.