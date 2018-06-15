Вища рада правосуддя підтримала законопроект про створення Антикорупційного суду

Вища рада правосуддя (ВРП) на засіданні в понеділок, 18 червня, одноголосно підтримала президентський проект закону "Про утворення Вищого антикорупційного суду". Відповідне рішення було підтримане одностайно, повідомила агенція "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, 7 червня Верховна Рада України схвалила в другому читанні та в цілому президентський законопроект №7440 про Вищий антикорупційний суд. 11 червня президент України Петро Порошенко підписав його.

14 червня президент направив законопроект "Про утворення Вищого антикорупційного суду" до Вищої ради правосуддя. Згідно з Конституцією, суди в Україні створюються та ліквідовуються законами, проекти яких вносить до парламенту президент України після консультацій з ВРП, після чого Верховна Рада має підтримати відповідний законопроект.

Раніше Порошенко заявляв, що в разі підтримки ВПР планує 19 червня зареєструвати цей законопроект у парламенті. Він визначить законопроект як невідкладний.

Нагадаємо, що активісти-антикорупціонери виявили в тексті закону про Антикорупційний суд неозвучену під час його розгляду поправку. Вона дозволяє розглядати апеляції по уже відкритих справах у судах загальної юрисдикції, а не в Антикорупційному суді.

В попередніх версіях документа йшлося про те, що така апеляція повинна відбуватися винятково в новоствореному Вищому антикорупційному суді. У відповідь на це Петро Порошенко заявив, що підпише зміни до закону про Антикорупційний суд у частині про апеляцію, якщо парламент їх ухвалить.

Епопея зі створенням цього суду в Україні тривала два роки - з весни 2016-го. Однією з його головних функцій має стати розгляд справ щодо корупції серед високопосадовців за поданням Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).