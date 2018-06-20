"Вишеградська четвірка" протестує через неформальний саміт щодо біженців

Країни "Вишеградської четвірки" - Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина - гостро критикують проведення неформального саміту ЄС щодо кризи біженців, який запланований на 24 червня у Брюсселі. Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравєцький у четвер, 21 червня, назвав таку зустріч "неприйнятною", повідомляє агенція AFP.

"Ми не будемо брати в ній участь, тому що ми не хочемо знову обговорювати пропозицію, яку ми вже відкинули", - заявив Моравєцький після зустрічі з колегами по "Вишеградській групі", на якій також був присутній у якості гостя австрійський канцлер Себастіан Курц.

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан своєю чергою заявив, що ця, скликана головою Єврокомісії, неформальна нарада порушує традиції у ЄС. За його словами, не Єврокомісія уповноважена ухвалювати рішення з питання міграції, а Європейська Рада.

Нагадаємо, 20 червня голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що лідери кількох європейських країн проведуть неформальні переговори з питання мігрантів. Ця зустріч має відбутися в неділю, 24 червня, незадовго до офіційного саміту ЄС. Спочатку планувалося, що в зустрічі візьму участь лише країни, які найбільше потерпають від кризи біженців. Однак наразі про свою участь заявили вже 11 країн ЄС, зазначає dpa.

У ФРН тим часом триває внутрішньополітична суперечка через політику щодо біженців. Ідеться про протистояння всередині союзу консервативних сестринських партій ХДС та ХСС. Очільник Християнсько-соціального союзу (ХСС) і глава МВС Горст Зеехофер (Horst Seehofer) має намір не пускати в Німеччину тих іноземців, чиї клопотання про притулок уже зареєстровані в інших країнах Євросоюзу. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), утім, виступає за спільне європейське рішення цього питання.