Вихід США з Ради ООН з прав людини - що це значить?

Дональд Трамп і далі дивує світ. Виходом з Ради ООН з прав людини він зменшив міжнародну вагу США.
США перебувають під шквалом критики через свою міграційну політику "нульової терпимості", за якою кожен нелегальний перетин кордону вважають злочином і яка передбачає розділення дітей і батьків, які перейшли через кордон нелегально. "Безпринципною" назвала таку політику Рада ООН з прав людини на чолі з йорданцем Сейдом аль-Хуссейном. США відреагували на цю критику через день виходом з Ради ООН з прав людини. І щоб сигнал зрозуміли правильно, держсекретар США Майк Помпео сказав: "Рада ООН з прав людини є жалюгідним захисником прав людини".
Цей крок є безпрецедентним, досі дистанціювалися від Ради лише країни, які ніколи не були у ній представлені: Іран, Північна Корея та Еритрея. ООН ще не оголосила, чи буде заповнене вакантне місце, бо всі ще перебувають у шоці і намагаються з'ясувати, що ж все таки означає цей вихід.
Далеко від досконалості
"Рада ООН з прав людини, безумовно, далека від ідеалу, але це найкращий глобальний форум для відкритої розмови про права людини", - сказав Маркус Ленінґ (Markus Löning) у розмові з Deutsche Welle. Цей колишній політичний діяч від німецької Вільної демократичної партії (ВДП). Він був у 2011- 2014 роках уповноваженим з прав людини Федерального уряду Німеччини, а сьогодні консультує компанії з прав людини. Маркус Льонінґ критикує те, що в Раді "важко здобувати більшість для політики, яка ґрунтується на захисті прав людини". Рада була заснована у 2006 році, має загалом 47 держав-членів; вони обираються на два роки, у кожного регіону світу є фіксована кількість місць. "Це призводить до того, що там також є країни, які у себе вдома мають далеко не ідеальну ситуацію у царині прав людини", - зазначив Маркус Ленінґ.
Не лише зразкові країни
Рада з прав людини включає такі країни, як Китай, Венесуела чи Куба, і вони точно поки не стали бастіонами захисту прав людини. Саме ці країни назвала представниця США в ООН Ніккі Хейлі, обґрунтовуючи рішення Вашингтона про вихід з Ради. Однак Маркус Ленінґ зазначає: "Якщо залишити лише ті країни у яких досконало реалізовані права людини, тоді, мабуть, залишаться лише Люксембург і Швейцарія, і від цієї організації не буде жодного сенсу". Рада ООН з прав людини "природно" включає країни, які "далекі від ідеалу, однак Рада дає можливість сказати їм про це в обличчя."
Особливий випадок Ізраїлю
У будь-якому разі більшість пояснень Ніккі Хейлі обертається навколо відносини Ради з Ізраїлем: "Цього року Рада з прав людини прийняла п'ять резолюцій проти Ізраїлю - більше, ніж проти Північної Кореї, Ірану та Сирії разом узятих". У червні 2016 року громадська організація "UN Watch" нарахувала за перші десять років діяльності Ради ООН з прав людини 135 ухвалених резолюцій із них 68 критикували поведінку Ізраїлю. У зв'язку з цим Рада з прав людини обов'язково має змінитися, вважає екс-політик Маркус Ленінґ: "Не може бути того, що Ізраїль там постійно піддають критиці". Іноді це цілком може бути виправданим, каже він, "однак це непропорційне ставлення у порівнянні з тим, як розглядаються порушення прав людини в інших місцях". Для нормального функціонування організації до всіх країн має бути однакове ставлення, каже Ленінґ.
Америка наодинці
Тому немає нічого дивного і в тому, що Рада ООН з прав людини аналізує і ситуацію у США. Наприклад, поряд із проблемою мігрантів на південному кордоні з Мексикою актуальним є й питання про смертну кару, яка в деяких штатах все ще здійснюється. Трамп не є надійним поборником прав людини, говорить Ленінґ. Він не вірить, що критика з боку верховного комісара Ради ООН чи вихід США з організації значно вплинуть на ситуацію з правами людини в країні: "Я не думаю, що президент Трамп дасть комусь збити себе з курсу: ні більшіості людей у своїй країні, ні міжнародним установам". Гасло Трампа "Америка передусім" насправді виявилося "Америкою наодинці", говорить Ленінґ, наголошуючи на наслідках для Німеччини, Європи, ООН, а також зустрічей Великої сімки та Великої двадцятки: "Світ має усвідомлювати, що США більше не мають бажання брати активну участь у міжнародних об'єднаннях".
Вихід не став сюрпризом
Вже один вихід Трампа вразив в міжнародне співтовариство у червні торік, коли він оголосив про своє рішення вивести США з Паризької кліматичної угоди якомога швидше. Далі був вихід з Організації всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у жовтні (через буцімто антиізраїльські настрої), і вже нещодавно - твіт від президента, який вже був на цей момент у дорозі, який одним махом відправив декларацію саміту G7. Також не менш важливо, що Трамп хоче скоротити бюджет Організації Об'єднаних Націй. Трамп також оточив себе двома визнаними критиками Ради ООН з прав людини - це постійна представниця США при ООН Хейлі та радник з питань національної безпеки Джон Болтон, який за президенства Джорджа Буша молодшого обіймав таку посаду, як Хейлі зараз.
Міжнародна критика
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху похвалив вихід США з Ради, решта реакцій були критичні. "Архітектура прав людини ООН відіграє дуже важливу роль у справі заохочення та захисту прав людини в усьому світі", - сказав генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш. МЗС Росії заявило, що вихід США став "ще одним серйозний ударом по своїй репутації як захисника прав людини". Російське МЗС звинувачує Вашингтон у прагненні нав'язати решті світу "американську версію прав людини".
Речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) висловив співчуття федерального уряду щодо виходу США та водночас визнав помилки у роботі і необхідність реформування Ради. Зайберт заявив, що Німеччина спостерігала за "антиізраїльськими тенденціями у Раді із занепокоєнням". А уповноважена з прав людини федерального уряду, Бербель Кофлер чітко дала зрозуміти, що "критику роботи Ради ООН з прав людини треба обговорювати зсередини, а не ззовні."
Що далі буде з Радою?
Для самої Ради ООН з прав людини вихід США означає найбільший удар з 2011 року: тоді Генеральна Асамблея ООН передчасно виключила Лівію з ради після того, як режим Муаммара Каддафі масово порушив права людини щодо своїх громадян. Для тодішнього уповноваженого з прав людини уряду Німеччини Ленінґа, виключення Лівії було подією, в якій Рада з прав людини виконала свою функцію. Незалежно від того, чи прийде Рада під впливом виходу Сполучених Штатів до реформування, Ленінґ на перший плані виставляє інше: "Найголовніше, щоб уряди, які відстоюють верховенство права та права людини, і надалі робили це з впевненістю і переконливо й не дозволили, аби їх примусили зайняти оборонну позицію".
Щойно здавалося, лідери G7 змогли погодити спільне комюніке і уникнути відкритого розколу, однак Трамп відкликав підпис під документом шляхом різкого Twitter-розвороту. Але, мабуть, це на краще, вважає Міхаель Кніґґе. (10.06.2018)
За словами американського президента Дональда Трампа, Паризька кліматична угода несправедлива щодо США, але якщо вдасться досягти кращої домовленості, Сполучені Штати можуть до неї повернутись. (11.01.2018)
Голова ЮНЕСКО висловила глибокий жаль через повідомлення держсекретаря США Рекса Тіллерсона про вихід із організації. (12.10.2017)