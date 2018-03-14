 Використання даних користувачів: ЄС вимагає пояснень у Facebook | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2018
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Новини

Використання даних користувачів: ЄС вимагає пояснень у Facebook

Єврокомісія вимагає пояснень у Facebook щодо несанкціонованого використання персональних даних мільйонів користувачів під час передвиборної кампанії Дональда Трампа у США.

Facebook

Європейська Комісія (ЄК) у понеділок, 19 березня, зажадала від Facebook пояснень щодо начебто використання соцмережею особистих даних користувачів під час передвиборної кампанії Дональда Трампа в США.

Єврокомісарка з питань юстиції Вєра Юрова у мікроблозі Twitter назвала "страхітливим" факт, що дані 50 мільйонів користувачів могли бути з легкістю використані для політичної вигоди. Юрова зазначила, що очікує "більшої відповідальності в поводженні з нашою особистою інформацією".

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З наступного тижня користувачі Facebook зможуть впливати на якість новин в соцмережі шляхом оцінки їхньої достовірності, заявив засновник мережі Марк Цукерберг. (20.01.2018)

В антимонопольному відомстві Німеччини закидають Facebook збір та обробку даних користувачів WhatsApp, Instagram та інших та прив'язку їх до аккаунтів у соцмережі без відома юзерів. У компанії це заперечують. (19.12.2017)

Єврокомісарка Юрова зазначила, що ЄС "використає всі юридичні заходи", аби захистити дані громадян. Заклики щодо роз'яснень надійшли також з Берліна. "Ми терміново потребуємо пояснень, яким чином персональні дані були використані для виборчої кампанії", - заявила Ренате Кюнаст (Renate Künast) з партії Зелених, інформує AFP. Федеральний уряд має з'ясувати, чи були використані дані німецьких громадян.

Нагадаємо, 17 березня видання The New York Times та The Observer надрукували статті, де йшлося, що британсько-американська компанія Cambridge Analytica зібрала у 2106 році дані профілів 50-ти мільйонів користувачів соцмережі Facebook без їхньої згоди. Метою збору даних було створення програмного забезпечення для передвиборної кампанії тодішнього кандидата у президенти США Дональда Трампа, для передбачення електоральних рішень. 

Facebook звинувачення відкидає і зазначає, що дані були надані компанії Cambridge Analytica користувачами добровільно.

 

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