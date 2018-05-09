 Вижити в пеклі: спогади колишнього в′язня концтабору (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.05.2018
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Політика й суспільство

Вижити в пеклі: спогади колишнього в'язня концтабору (відео)

92-річний житель Льовова Онуфрій Дудок пройшов через кілька нацистських таборів, зокрема "Освенцім" та "Флоссенбюрг". Про те, як вижив, розповів знімальній групі DW.

KZ Flossenbürg 1945 / Konzentrationslager (picture alliance/akg-images)

Колишній концентраційний табір "Флоссенбюрг"

Меморіальний комплекс в невеликому німецькому селищі на кордоні Баварії і Чехії. Колишній концентраційний табір "Флоссенбюрг". Тут протягом семи років утримували близько ста тисяч в'язнів, тридцять тисяч з яких не дожили до звільнення табору в квітні 45-го. Онуфрій Михайлович Дудок пройшов через кілька нацистських таборів, зокрема й Освенцім. На каторжних роботах у Флоссенбюргу перебував більше року. Сьогодні йому 92. З рідного Львова на щорічну зустріч тих, хто вижив, він у супроводі перекладача приїжджає вже не вперше. Проходячи, в прямому сенсі слова, до болю знайомими коридорами, згадує, в яких нелюдських умовах доводилося виживати.


 

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