 Видворення сербського політика загострило відносини Сербії з Косовом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2018
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Новини

Видворення сербського політика загострило відносини Сербії з Косовом

Президент Сербії Александар Вучич називає косовських поліцейських, які заарештували та видворили з Косова сербського посадовця, "албанськими терористами" та звинувачує Євросоюз у сприянні Приштині.

Затримання Марка Джуровича поліцією Косова

Затримання Марка Джуровича поліцією Косова

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Правоохоронці Косова в понеділок, 26 березня, заарештували і видворили сербського посадовця Марка Джуровича, який прибув до північнокосовського міста Мітровіца. Косовська влада застерігала Джуровича, що йому заборонено в'їзд і його заарештують, якщо він порушить заборону, однак Джурович все одно приїхав, щоб узяти участь у переговорах з урегулювання відносин між Белградом і Приштиною. Як повідомляє інформагнеція dpa, косовські поліцейські розігнали місцевих сербів, які вийшли протестувати проти арешту Джуровича. Президент Косова Хашим Тачі наголосив, що "поліція діяла в межах своїх повноважень".

У свою чергу,президент Сербії Александар Вучич назвав косовських поліцейських "албанськими терористами в уніформі" та звинуватив місію Євросоюзу в Косові у сприянні затриманню Джуровича. "Албанські терористи намагаються показати, що вони мають силу і підтримку західних держав", - цитує dpa Вучича. Сербський президент також додав, що заарештованого Джуровича провели вулицями міста "як трофей", з метою "принизити" його.

Нагадаємо, щоКосово заявило про свою незалежність від Сербії десять років тому. Белград і Приштина намагаються подолати свої розбіжності, однак Сербія блокує за підтримки Росії долучення Косова до членства в ООН. У той же час ЄС очікує компромісу Белграда з Косовом, якщо Сербія хоче стати членом Євросоюзу.

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