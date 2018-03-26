Видворення сербського політика загострило відносини Сербії з Косовом

Правоохоронці Косова в понеділок, 26 березня, заарештували і видворили сербського посадовця Марка Джуровича, який прибув до північнокосовського міста Мітровіца. Косовська влада застерігала Джуровича, що йому заборонено в'їзд і його заарештують, якщо він порушить заборону, однак Джурович все одно приїхав, щоб узяти участь у переговорах з урегулювання відносин між Белградом і Приштиною. Як повідомляє інформагнеція dpa, косовські поліцейські розігнали місцевих сербів, які вийшли протестувати проти арешту Джуровича. Президент Косова Хашим Тачі наголосив, що "поліція діяла в межах своїх повноважень".

У свою чергу,президент Сербії Александар Вучич назвав косовських поліцейських "албанськими терористами в уніформі" та звинуватив місію Євросоюзу в Косові у сприянні затриманню Джуровича. "Албанські терористи намагаються показати, що вони мають силу і підтримку західних держав", - цитує dpa Вучича. Сербський президент також додав, що заарештованого Джуровича провели вулицями міста "як трофей", з метою "принизити" його.

Нагадаємо, щоКосово заявило про свою незалежність від Сербії десять років тому. Белград і Приштина намагаються подолати свої розбіжності, однак Сербія блокує за підтримки Росії долучення Косова до членства в ООН. У той же час ЄС очікує компромісу Белграда з Косовом, якщо Сербія хоче стати членом Євросоюзу.