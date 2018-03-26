 Видворення дипломатів: чи помститься Кремль Україні? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.03.2018
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Політика й суспільство

Видворення дипломатів: чи помститься Кремль Україні? (відео)

Україна вислала чи не найбільше співробітників російської дипмісії після США та Великобританії - 13. Чи варто очікувати загострення на Донбасі та зриву Мінських угод?

Зазвичай Росія жорстко реагує на рішення Заходу, які вважає недружніми

Зазвичай Росія жорстко реагує на рішення Заходу, які вважає недружніми

Київ дав росіянам 48 годин, щоб зібрати речі. Росія вже пригрозила Україні наслідками за видворення своїх дипломатів. Якщо Кремль у відповідь зробить теж ж саме зі співробітниками українського посольства та чотирьох консульств, Києву буде значно складніше допомагати великій кількості політичних в'язнів та інших затриманих українців, які перебувають у російських в'язницях та СІЗО.  Ускладняться й переговори в мінському форматі щодо обміну військовополоненими. Чи варто очікувати також посилення напруги на Донбасі? 


 

DW.COM

Видворення російських дипломатів Заходом: удар по кремлівських шпигунах

Майже 20 країн ЄС вирішили вислати російських дипломатів через справу Скрипаля. Солідарність із Великобританією продемонструвала і Україна. Попри це в Брюсселі й надалі говорять про необхідність діалогу з Москвою. (28.03.2018)  

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг оголосив про видворення сімох російських дипломатів через справу про отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля. Ще трьом дипломатам відмовили в акредитації. (27.03.2018)  

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Кремль продовжить бій без правил з Заходом. І дипломатичний бойкот його не зупинить, пише в своєму коментарі спеціально для DW російський журналіст Костянтин Еггерт. (27.03.2018)  

Хімік Віл Мірзаянов про справу Скрипаля, отруту "Новачок" і помилку Заходу

Один із розробників речовини "Новачок", якою, за повідомленнями ЗМІ, отруїли колишнього подвійного агента Скрипаля у Британії, розповів DW про свою версію подій, історію "Новачка" і помилку Заходу. (21.03.2018)  

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Видворення російських дипломатів Заходом: удар по кремлівських шпигунах 28.03.2018

Майже 20 країн ЄС вирішили вислати російських дипломатів через справу Скрипаля. Солідарність із Великобританією продемонструвала і Україна. Попри це в Брюсселі й надалі говорять про необхідність діалогу з Москвою.

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До 20 країн ЄС можуть вислати російських дипломатів - ЗМІ 24.03.2018

ФРН, Франція, Нідерланди та низка інших країн-членів ЄС готуються приєднатися до заходів Лондона у відповідь на отруєння Скрипаля, повідомляє The Times. Є інформація й про подібні наміри Білого дому.

Докладно

Тереза Мей

Відповідь Великобританії на отруєння Скрипаля

Критики уважають санкції у справі Скрипаля заслабкими, але Лондон може ними не обмежитись. 

Безробіття у ФРН на рекордно низькому рівні

Рівень безробіття у ФРН упав до рекордно низького рівня

У березні не мали роботи 5,3 відсотка німецьких працівників - найменше з часу возз'єднання Німеччини в 1990 році. 

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