Видворення дипломатів: чи помститься Кремль Україні? (відео)

Київ дав росіянам 48 годин, щоб зібрати речі. Росія вже пригрозила Україні наслідками за видворення своїх дипломатів. Якщо Кремль у відповідь зробить теж ж саме зі співробітниками українського посольства та чотирьох консульств, Києву буде значно складніше допомагати великій кількості політичних в'язнів та інших затриманих українців, які перебувають у російських в'язницях та СІЗО. Ускладняться й переговори в мінському форматі щодо обміну військовополоненими. Чи варто очікувати також посилення напруги на Донбасі?



