Видворення дипломатів: чи помститься Кремль Україні? (відео)

Україна вислала чи не найбільше співробітників російської дипмісії після США та Великобританії - 13. Чи варто очікувати загострення на Донбасі та зриву Мінських угод?
Київ дав росіянам 48 годин, щоб зібрати речі. Росія вже пригрозила Україні наслідками за видворення своїх дипломатів. Якщо Кремль у відповідь зробить теж ж саме зі співробітниками українського посольства та чотирьох консульств, Києву буде значно складніше допомагати великій кількості політичних в'язнів та інших затриманих українців, які перебувають у російських в'язницях та СІЗО. Ускладняться й переговори в мінському форматі щодо обміну військовополоненими. Чи варто очікувати також посилення напруги на Донбасі?
Майже 20 країн ЄС вирішили вислати російських дипломатів через справу Скрипаля. Солідарність із Великобританією продемонструвала і Україна. Попри це в Брюсселі й надалі говорять про необхідність діалогу з Москвою. (28.03.2018)
Генсек НАТО Єнс Столтенберг оголосив про видворення сімох російських дипломатів через справу про отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля. Ще трьом дипломатам відмовили в акредитації. (27.03.2018)
Кремль продовжить бій без правил з Заходом. І дипломатичний бойкот його не зупинить, пише в своєму коментарі спеціально для DW російський журналіст Костянтин Еггерт. (27.03.2018)