Виверження вулкана у Гватемалі: майже 200 осіб вважають зниклими безвісти

Внаслідок виверження вулкана Фуего у Гватемалі 192 особи вважаються зниклими безвісти. "Ми склали список з іменами та населеними пунктами, в яких зникли люди. Ми вийшли на число в 192 людини, чиє місцеперебування невідоме", - заявив ввечері у вівторок, 5 червня, Серхіо Кабаньяс, керівник служби Conred, що відповідає за боротьбу з наслідками катастроф у країні, цитує агентство AFP,.

При цьому кількість загиблих внаслідок природного лиха зросла до щонайменше 73 осіб. Іще 46 осіб дістали травми. Через повторне виверження вулкана 5 червня іще сім населених пунктів довелося евакуювати. Перше виверження, що розпочалося 3 червня, тривало 16 з половиною годин.

Нагадаємо, виверження зачепило близько 1,7 мільйона людей. Через викид величезних хмар попелу з розташованого на відстані близько 35 кілометрів від столиці країни вулкана була призупинена робота столичного аеропорту.

Фуего у західній частині Гватемали висотою 3763 метри належить до тихоокеанського вулканічного поясу, знаного своєю активністю. Виверження вкрило попелом як сільськогосподарські угіддя в регіоні, так і міську інфраструктуру.

Як повідомлялося, у травні цього року сталися іще два виверження вулканів - у Індонезії та на Гавайських островах.