 Виверження вулкана у Гватемалі: майже 200 осіб вважають зниклими безвісти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2018

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Новини

Виверження вулкана у Гватемалі: майже 200 осіб вважають зниклими безвісти

Рятувальники у Гватемалі склали список зі 192 осіб, яких вважають зниклими безвісти внаслідок виверження вулкана Фуего. Кількість загиблих зросла до щонайменше 73 осіб.

Рятувальники біля виявлених тіл загиблих внаслідок виверження вулкана Фуего

Рятувальники біля виявлених тіл загиблих внаслідок виверження вулкана Фуего

Внаслідок виверження вулкана Фуего у Гватемалі 192 особи вважаються зниклими безвісти. "Ми склали список з іменами та населеними пунктами, в яких зникли люди. Ми вийшли на число в 192 людини, чиє місцеперебування невідоме", - заявив ввечері у вівторок, 5 червня, Серхіо Кабаньяс, керівник служби Conred, що відповідає за боротьбу з наслідками катастроф у країні, цитує агентство AFP,.

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Витоку лави з вулкана ще не зафіксовано. Утім, місцеве населення евакуюється з прилеглої до гори зони. (11.05.2018)

Через виверження вулкану Кілауеа на Гавайських островах 1700 людей мали залишити свої домівки. Зруйновано близько 30 будинків. (07.05.2018)

Нинішнє виверження Фуего - найпотужніше за останні 40 років. Влада вирішує, чи проголошувати надзвичайний стан. (04.06.2018)

При цьому кількість загиблих внаслідок природного лиха зросла до щонайменше 73 осіб. Іще 46 осіб дістали травми. Через повторне виверження вулкана 5 червня іще сім населених пунктів довелося евакуювати. Перше виверження, що розпочалося 3 червня, тривало 16 з половиною годин.

Нагадаємо, виверження зачепило близько 1,7 мільйона людей. Через викид величезних хмар попелу з розташованого на відстані близько 35 кілометрів від столиці країни вулкана була призупинена робота столичного аеропорту.

Фуего у західній частині Гватемали висотою 3763 метри належить до тихоокеанського вулканічного поясу, знаного своєю активністю. Виверження вкрило попелом як сільськогосподарські угіддя в регіоні, так і міську інфраструктуру.

Як повідомлялося, у травні цього року сталися іще два виверження вулканів - у Індонезії та на Гавайських островах.

  • Вулкан Агунг на Балі: стовп попелу висотою в чотири кілометри

    Пробудження вулкану Агунг на Балі

    Стовп попелу висотою в чотири кілометри

    Черговий спалах активності вулкану Агунг на Балі спостерігається після пробудження у вересні. У ніч на 26 листопада вулкан викинув на поверхню стовп диму та попелу, висота якого сягала понад 4000 метрів. Пізніше на поверхню піднялася й гаряча магма, через що рівень імовірності виверження сягнув найвищої позначки.

  • Другий місяць, як на голках

    Пробудження вулкану Агунг на Балі

    Другий місяць, як на голках

    Виверження Агунга на острові очікують від середини вересня. Тоді органи влади Індонезії оголосили найвищий рівень небезпеки. Наприкінці вересня на острові евакуювали понад 120 тисяч людей. У жовтні активність вулкану почала згасати, тож невдовзі місцеві жителі повернулися додому. Однак 21 листопада вулкан знову почав проявляти активність.

  • Небезпечні селеві потоки на Балі

    Пробудження вулкану Агунг на Балі

    Небезпечні селеві потоки

    На острові Балі триває сезон дощів, тож ріки переповнені водою, яка перемішується із попелом з вулкану Агунг. Це створює небезпеку потужних селевих потоків, здатних зносити все на своєму шляху.

  • Десятки тисяч евакуйованих

    Пробудження вулкану Агунг на Балі

    Десятки тисяч евакуйованих

    Через нову активізацію вулкану Агунг влада оголосила територію в радіусі 10 кілометрів зоною небезпеки і закликала до евакуації жителів 22 поселень, у яких проживає біля 100 тисяч людей. Утім, станом на ранок 27 листопада лише 40 тисяч людей залишили свої домівки. Небажання евакуюватися решта пояснює тим, що почувається у безпеці або не хоче полишати власну худобу.

  • В аеропорту на Балі скасовані рейси через активність вулкану Агунг

    Пробудження вулкану Агунг на Балі

    Тисячі туристів застрягли на Балі

    Агунг розташований за 75 кілометрів від популярного серед туристів курорту Кута. Через активність вулкану головний аеропорт Балі у місті Денпасар зачинили щонайменше до ранку 28 листопада. Місцева влада кожні шість годин перевіряє, чи не з'явилася можливість відновити авіасполучення. 445 рейсів скасували, від чого постраждали близько 59 тисяч туристів. Багато з них просто застрягли на острові.

  • Вулкан Агунг на Балі

    Пробудження вулкану Агунг на Балі

    Суперечливі дані місцевої влади

    У національному управління з надзвичайних ситуацій зазначають, що нинішня активність вулкану вказує на неминучість більшого виверження. У ніч на 27 листопада відомство зафіксувало поодинокі вогняні спалахи. У той же час голова індонезійського геологічного департаменту оголосив, що у відомстві не очікують більшого виверження.

  • Вулкан Агунг

    Пробудження вулкану Агунг на Балі

    Смертельна небезпека

    Востаннє висока активність вулкану спостерігалася понад півстоліття тому. Під час великого виверження Агунга у 1963 році, який "спав" до цього 120 років, загинули близько 1100 людей. Кілька сіл були похованими під попелом і лавою. Тоді вулкан викинув попіл на висоту 10 кілометрів і залишався активним близько року.

    Автор: Данило Білик, Наталія Мехед


DW.COM

Пробудження вулкану Агунг на Балі

Вулкан Агунг на Балі проявляє чергову за останні місяці активність після півстоліття "сплячки". Із зони небезпеки евакуювали десятки тисяч жителів. Водночас тисячі туристів не можуть покинути острів. (27.11.2017)  

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