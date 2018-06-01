 Виверження вулкана в Гватемалі: число жертв і далі зростає | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Виверження вулкана в Гватемалі: число жертв і далі зростає

Рятувальні роботи тривають, з-під уламків та попелу витягають дедалі більше тіл загиблих - їхня кількість наближаються до 70-ти. У Гватемалі - триденний траур.

Родичі жертв оплакують загиблих

Родичі жертв оплакують загиблих

У Гватемалі через виверження вулкана Фуего станом на вечір понеділка, 4 червня, загинули не менше 69 осіб, повідомляє інформаційне агентство AFP з посиланням на рятувальні служби країни. Число упізнаних жертв зростає, рятувальники продовжують витягати з-під попелу та уламків тіла. Десятки людей отримали поранення, тисячі були змушені евакуюватися. Президент Гватемали Джиммі Моралес оголосив триденний траур у країні.

Загалом 1,7 мільйона людей так чи інакше зачепив катаклізм. Крім того, сильні зливи під час виверження, яке тривало більш ніж 16 годин, призвели до забруднення водойм. Міжнародний аеропорт La Aurora у столиці Гватемали тимчасово припиняв роботу. Зараз кожна авіакомпанія має право самостійно ухвалювати рішення про відновлення польотів, додали в прес-службі летовища.

Рятувальники виносять жертв з вкритого попелом селища в департаменті Ескуїнта

Рятувальники виносять жертв з вкритого попелом селища в департаменті Ескуїнта

Повідомляється також, що в трьох найбільш постраждалих департаментах країни - Сакатепекес, Чимальтенанго і Ескуїнтла - уведено червоний рівень небезпеки. В інших частинах країни встановлено помаранчевий рівень.

За словами президента Гватемали, над ліквідацією наслідків працюють "сотні поліцейських, співробітників Червоного Хреста і солдатів". Організація Об'єднаних Націй заявила, що готова надати підтримку в проведенні рятувальної операції і відправити допомогу постраждалим.

Фуего у західній частині Гватемали висотою 3763 метри належить до тихоокеанського вулканічного поясу, знаного своєю активністю. Виверження вкрило попелом як сільськогосподарські угіддя в регіоні, так і міську інфраструктуру.

Дивитись відео 00:47
Now live
00:47 хв

Як прокидається вулкан на Балі (27.11.2017)

DW.COM

Кількість загиблих через виверження вулкана в Гватемалі зросла до 33

Рятувальники виявили ще кілька тіл загиблих, тож загальна кількість жертв зросла до 33. Нинішнє виверження вулкана Фуего - найпотужніше за останні 40 років. (04.06.2018)  

Виверження вулкана в Гватемалі забрало не менше 25 життів

Нинішнє виверження Фуего - найпотужніше за останні 40 років. Влада вирішує, чи проголошувати надзвичайний стан. (04.06.2018)  

Аудіо й відео до теми

Як прокидається вулкан на Балі (27.11.2017)  

Також за темою

Guatemala Vulkanausbruch Feuervulkan

Виверження вулкана в Гватемалі забрало не менше 25 життів 04.06.2018

Нинішнє виверження Фуего - найпотужніше за останні 40 років. Влада вирішує, чи проголошувати надзвичайний стан.

Indonesien Vulkan Merapi 18.11.2013

Через виверження вулкана в Індонезії закрили аеропорт 11.05.2018

Витоку лави з вулкана ще не зафіксовано. Утім, місцеве населення евакуюється з прилеглої до гори зони.

Докладно

Співробітникам суспільного радіо доводиться працювати на старому обладнанні

Суспільне мовлення: приклад Львова

Реформування державного телерадіомовлення дається нелегко. Приклад Львова. 

Gratis-Hühner zum Müll-Sparen im Elsass (pictue-alliance/dpa/V. Kuhn)

Як кури борються зі сміттям у Франції (відео)

Що робити з харчовими відходами? У Франції знайшли вихід: мешканцям безкоштовно роздають курей, аби ті з'їдали сміття.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  