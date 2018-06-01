 Виверження вулкана в Гватемалі забрало не менше 25 життів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.06.2018

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Новини

Виверження вулкана в Гватемалі забрало не менше 25 життів

Нинішне виверження Фуего - найпотужніше за останні 40 років. Влада вирішує, чи проголошувати надзвичаний стан.

Виверження вулкану Фуего, Гватемала

Виверження вулкану Фуего, Гватемала

У Гватемалі 3 червня почалося виверження вулкана Фуего, найпотужніше за останні десятиріччя. Через викид попелу зупинена робота столичного аеропорту, через лаву та падіння каміння загинули щонайменше 25 людей, серед яких діти, у поселеннях біля південного схилу вулкана, повідомляє в понеділок, 4 червня, місцева рятувальна служба. Зазначається також про три сотні поранених.

Відомо, що близько трьох тисяч місцевих мешканців евакуювали до безпечного місця, повідомляє агенція Reuters. Президент країни Джиммі Моралес скликав екстрене засідання уряду. Столиця країни розташована в 40 кілометрах від вулкана, поруч від нього також - туристичне місто Антигуа. Наразі вирішується, чи проголошувати у країні надзвичайний стан, влада закликає громадян зберігати спокій. Число зниклих безвісти встановлюється.

Фуего - стратовулкан у західній частині Гватемали. Його висота становить 3763 метри, він належить до ланцюгу вулканів, що простягнулися уздовж тихоокеанського узбережжя Гватемали. Виверження вкрило попелом як сільськогосподарські угіддя в регіоні, так і міську інфраструктуру.

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