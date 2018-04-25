Вибух у Секторі Гази: є загиблі, ХАМАС звинувачує Ізраїль

Щонайменше п'ятеро палестинців загинули внаслідок вибуху у Секторі Гази у суботу, 5 травня. Окрім того, ще шестеро осіб отримали поранення, повідомляють місцеві медики та очевидці. Будинок, у якому стався вибух, зазнав значних руйнувань, було також пошкоджено сусідні споруди.

Угруповання ХАМАС, яке керує у Секторі Гази, звинуватило у вибуху Ізраїль. У Ізраїлі своєю чергою заперечили свою будь-яку причетність до інциденту, пише інформагенція Reuters.

Джерело інформагенції dpa повідомило, що вибух стався у будинку одного з членів угруповання ХАМАС. Група бійців цього угруповання нібито спробувала знешкодити стару ізраїльську ракету, яка була випущена по Сектору Гази ще в 2014 році, але так і не вибухнула.

Напруженість між палестинцями та Ізраїлем помітно зросла за останній місяць через регулярні масові протести на кордоні між Сектором Гази та Ізраїлем. Палестинці вимагають повернути їм території втрачені внаслідок створення держави Ізраїль. Під час протестів кілька десятків палестинців, які наблизилися до кордону, загинули від пострілів з ізраїльського боку. Кілька сотень були поранені.