 Вибух у Канаді: 15 поранених - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2018

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Новини

Вибух у Канаді: 15 поранених - ЗМІ

Унаслідок вибуху у ресторані в канадській провінції Онтаріо поранення дістали п'ятнадцять осіб. Двоє підозрюваних утекли з місця інциденту, кажуть у поліції.

15 людей поранені в наслідок вибуху в Канаді

П'ятнадцять осіб поранено внаслідок вибуху у ресторані в канадській провінції Онтаріо. Про це у п'ятницю, 25 травня, повідомляють місцеві ЗМІ. За інформацією медиків, троє потерпілих перебувають у критичному стані після вибуху в містечку Міссіссога, що стався у ніч на п'ятницю, передає агентство dpa. Обставини з'ясовуються.

За попередніми даними, в ресторані пролунав вибух, двоє підозрюваних утекли з місця інциденту, повідомляє агентство Reuters із посиланням на місцеву поліцію.

 

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