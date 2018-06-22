 Вибух на мітингу за участю прем′єра в Ефіопії: десятки поранених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2018

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Новини

Вибух на мітингу за участю прем'єра в Ефіопії: десятки поранених

Вибух стався під час проведення політичного ралі на підтримку прем'єра Ефіопії Абія Ахмеда. Внаслідок інциденту понад 80 осіб отримали поранення.

Акція на підтримку прем'єра Ефіопії, 23 червня 2018 року

Акція на підтримку прем'єра Ефіопії, 23 червня 2018 року

Щонайменше 83 особи отримали порання внаслідок вибуху, що пролунав у суботу, 23 червня, під час проведення політичної акції у столиці Ефіопії Аддис-Абебі на підтримку нового прем'єр-міністра країни Абія Ахмеда. Про це повідомив керівник адміністрації прем'єра Фіцум Арега

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Раніше сам Абій Ахмед, який брав участь у заході, одразу після вибуху провідомив про загибель кількох учасників акції. "Кілька ефіопців були поранені. Також є кілька людей, які втратили свої життя", - сказав Ахмед у телезверненні, не уточнивши при цьому точну кількість загиблих та поранених.

Вибух пролунав через кільках хвилин після виступу Абія Ахмеда на мітингу, зазначає агенція Reuters. За словами прем'єра, цей трагічний інцидент був "невдалою спробою сил, які не хочуть бачити Ефіопію об'єднаною". За інформацією організаторів мітингу, вибухнула граната, яку невідомий нібито намагався жбурнути на сцену, коли на ній перебував глава ефіопського уряду. Утім, як зауважує агенція AFP з посиланням на власного кореспондента на місці подій, вибух був незначним, але спричинив паніку у натовпі.

Ахмед очолив уряд Ефіопії в квітні цього року після того, як його попередник Хайлемаріам Десалень пішов у відставку. Ставши прем'єром, він проголосив курс на реформування країни. Серед іншого Ахмед заявив про початок нового діалогу з Еритреєю - колишньою частиною Ефіопії, яка здобула незалежність у 1993 році після тривалої громадянської війни. З того часу між країнами спостерігаються складні відносини, а у 1998-2000 роках між ними тривав військовий конфлікт. Очоливши уряд, Ахмед заявив про наміри повністю виконати мирну угоду з Еритреєю, підписану сторонами у 2000 році, та закликав уряд Еритреї зробити аналогічні кроки для відновлення миру.

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