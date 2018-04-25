Вибух біля мечеті в Афганістані: щонайменше 12 загиблих

Щонайменше 12 людей загинули та 33 отримали поранення внаслідок вибуху, що пролунав у неділю, 6 травня, на сході Афганістану. Вибух стався у мечеті у місті Хост, повідомляє агенція AP. Кількість загиблих може зрости. Зокрема, агентство Reuters повідомляє про 13 загиблих. Також зазначається, що вибух скоїв смертник.

Вибуховий пристрій спрацював у наметі для реєстрації виборців, розташованому на території мечеті, повідомив начальник поліції провінції Хост, іфнормує агенція AFP. У наметі перебувало багато людей, які прибули для реєстрації.

Поки що жодне з радикальних угруповань не взяло на себе відповідальність за вибух. Але радикальний рух "Талібан" та терористична організація "Ісламська держава" виступають проти проведення виборів в Афганістані, запланованих на жовтень цього року.

Нагадаємо, минулого тижня через вибухи в Кабулі та у провінції Хост загинули 25 людей та ще 49 отримали поранення. У тому числі загинули десятеро журналістів.