Вибухи в Кабулі: загинуло понад 20 людей

У столиці Афганістану Кабулі зранку понеділка, 30 квітня, пролунали два вибухи. За даними міністерства охорони здоров'я країни, відомо про 21 загиблого, ще 27 людей - поранено, передає агенція Reuters. Серед жертв - фотограф французького інформагентства AFP. Відповідальність за напад поки не взяв ніхто, заявляє уряд країни.

На місці нападу в Кабулі

Повідомляється, що скоординований напад здійснили терористи-смертники. Вибухи прогриміли у центральному районі Шаш-Дарак. Там серед іншого розташована штаб-квартира сил НАТО в Афганістані, міноборони країни та офіс ЦРУ, а також низка посольств. Агентство AP зазначає, що другий вибух мав на меті ураження тих, хто біг на допомогу жертвам першої атаки.

Минулого тижня в Кабулі терорист-смертник підірвав себе поблизу одного з центрів реєстрації громадян. Унаслідок нападу, за останніми даними, загинули 57 людей. Відповідальність за теракт взяло на себе афганське відгалуження терористичного угруповання "Ісламська держава".