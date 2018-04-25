 Вибухи в Кабулі: загинуло понад 20 людей, у тому числі п′ятеро журналістів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2018
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Новини

Вибухи в Кабулі: загинуло понад 20 людей, у тому числі п'ятеро журналістів

Терористи-смертники підірвали себе в одному з центральних районів Кабула. Поліція каже, що два вибухи були скоординовані. Серед загиблих - щонайменше п'ятеро журналістів.

Афганські силовики на місці скоєння нападу в Кабулі

Афганські силовики на місці скоєння нападу в Кабулі

У столиці Афганістану Кабулі вранці в понеділок, 30 квітня, пролунали два вибухи. За даними речника місцевої поліції, відомо про щонайменше 25 загиблих, ще 45 людей - поранено, передає агенція AP. Раніше міністерство охорони здоров'я країни повідомляло про 21 загиблого та 27 поранених. Серед жертв - щонайменше п'ятеро журналістів, зокрема і фотограф французького інформагентства AFP. Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

Поліцейський допомагає афганським журналістам, які постраждали внаслідок другого вибуху

Поліцейський допомагає афганським журналістам, які постраждали внаслідок другого вибуху

Повідомляється, що скоординований напад здійснили терористи-смертники. Вибухи прогриміли у центральному районі Шаш-Дарак. Там серед іншого розташована штаб-квартира сил НАТО в Афганістані, міноборони країни, а також низка посольств. Агентство AP зазначає, що другий вибух мав на меті ураження тих, хто поспішав на допомогу жертвам першої атаки. Внаслідок другого вибуху загинули і журналісти, які прибули на місце скоєння першого нападу.

Минулого тижня в Кабулі терорист-смертник підірвав себе поблизу одного з центрів реєстрації громадян. Унаслідок нападу, за останніми даними, загинули 57 людей. Відповідальність за теракт взяло на себе афганське відгалуження терористичного угруповання "Ісламська держава".

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


DW.COM

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