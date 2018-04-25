Вибухи в Кабулі: загинуло понад 20 людей, у тому числі п'ятеро журналістів

У столиці Афганістану Кабулі вранці в понеділок, 30 квітня, пролунали два вибухи. За даними речника місцевої поліції, відомо про щонайменше 25 загиблих, ще 45 людей - поранено, передає агенція AP. Раніше міністерство охорони здоров'я країни повідомляло про 21 загиблого та 27 поранених. Серед жертв - щонайменше п'ятеро журналістів, зокрема і фотограф французького інформагентства AFP. Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".
Поліцейський допомагає афганським журналістам, які постраждали внаслідок другого вибуху
Повідомляється, що скоординований напад здійснили терористи-смертники. Вибухи прогриміли у центральному районі Шаш-Дарак. Там серед іншого розташована штаб-квартира сил НАТО в Афганістані, міноборони країни, а також низка посольств. Агентство AP зазначає, що другий вибух мав на меті ураження тих, хто поспішав на допомогу жертвам першої атаки. Внаслідок другого вибуху загинули і журналісти, які прибули на місце скоєння першого нападу.
Минулого тижня в Кабулі терорист-смертник підірвав себе поблизу одного з центрів реєстрації громадян. Унаслідок нападу, за останніми даними, загинули 57 людей. Відповідальність за теракт взяло на себе афганське відгалуження терористичного угруповання "Ісламська держава".
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Модерний Афганістан - у минулому
Студентки медицини
Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.
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Модерний Афганістан - у минулому
Шик на вулицях столиці
Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.
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Модерний Афганістан - у минулому
Рівні права для всіх
У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.
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Модерний Афганістан - у минулому
Зародження інформатики
Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студенти поміж собою
Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".
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Модерний Афганістан - у минулому
Школа для всіх
Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.
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Модерний Афганістан - у минулому
Двокласове суспільство - до сьогодні
Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.
Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк