Вибухи в Афганістані: загинуло понад 20 людей, у тому числі 10 журналістів

У столиці Афганістану Кабулі вранці в понеділок, 30 квітня, пролунали два вибухи. За даними речника місцевої поліції, відомо про щонайменше 25 загиблих, ще 49 людей - поранено, передає агенція AP. Раніше міністерство охорони здоров'я країни повідомляло про 21 загиблого та 27 поранених.

За даними міжнародної організації "Репортери без кордонів", в результаті теракту в Кабулі загинули не менше дев'яти журналістів і поранені ще шість. "Це найбільш тяжке посягання на співробітників ЗМІ в Афганістані з моменту повалення талібів в 2001 році", - заявила організація. За її даними, більшість загиблих журналістів були молодше 30 років. Окрім того, в результаті теракту в провінції Хост на сході Афганістану загинув репортер британської медіакомпанії BBC Ахмад Шах. Відповідальність за напад у Кабулі взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

Поліцейський допомагає афганським журналістам, які постраждали внаслідок другого вибуху

Повідомляється, що скоординований напад здійснили терористи-смертники. Вибухи прогриміли у центральному районі Шаш-Дарак. Там серед іншого розташована штаб-квартира сил НАТО в Афганістані, міноборони країни, а також низка посольств. Агентство AP зазначає, що другий вибух мав на меті ураження тих, хто поспішав на допомогу жертвам першої атаки. Внаслідок другого вибуху загинули і журналісти, які прибули на місце скоєння першого нападу.

Минулого тижня в Кабулі терорист-смертник підірвав себе поблизу одного з центрів реєстрації громадян. Унаслідок нападу, за останніми даними, загинули 57 людей. Відповідальність за теракт взяло на себе афганське відгалуження терористичного угруповання "Ісламська держава".