 Виборча комісія Венесуели оголосила Мадуро переможцем виборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.05.2018
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Новини

Виборча комісія Венесуели оголосила Мадуро переможцем виборів

Ніколас Мадуро здобув 68 відсотків голосів виборців, стверджують у виборчій комісії. Однак явка на цих виборах була значно нижчою, ніж у 2015 році. США не визнають результатів голосування.

Ніколаса Мадуро оголосили переможцем виборів, які опозиція закликала бойкотувати

Ніколаса Мадуро оголосили переможцем виборів, які опозиція закликала бойкотувати

Виборча комісія Венесуели ввечері у неділю, 20 травня, оголосила Ніколаса Мадуро переможцем президентських виборів. За даними комісії, за Мадуро проголосували 5,8 мільйона венесуельців (68 відсотків голосів). Другий результат - у Анрі Фалькона, який отримав підтримку 1,8 мільйона виборців. 925 тисяч голосів здобув проповідник Хав'єр Бертуччі. Фалькон заявив, що не визнає результатів виборів через численні порушення, повідомляє агентство Reuters.

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Вашингтон украй незадоволений діями режиму Ніколаса Мадуро. США не виключають санкцій проти надважливої для латиноамериканської країни нафтової промисловості. (05.02.2018)

США та 16 латиноамериканських країн не визнають результати виборів у Венесуелі, якщо вона не забезпечить прозорий перебіг голосування, не звільнить політичних в'язнів та не допустить до участі у виборах опозиціонерів. (15.04.2018)

Мадуро назвав своє переобрання "перемогою народу", а державні ЗМІ наголосили на рекордному відриві чинного президента від конкурентів. Утім, цього року на виборах явка, за даними виборчкому, становила лише 46 відсотків. Раніше джерело у виборчій комісії стверджувало, що активність виборців становила близько 32 відсотків, а опозиційні сили, які закликала бойкотувати голосування взагалі, запевняють, що явка була нижчою за 30 відсотків. На виборах 2015 року вона сягала 80 відсотків.

Президентські вибори у Венесуелі пройшли на тлі глибокої економічної та політичної кризи. Багато провідних опонентів чинного президента-соціаліста Ніколаса Мадуро перебувають у в'язниці, змушені були втекти за кордон або були позбавлені можливості висуватися як кандидати на виборах.

Раніше США та декілька країн Латинської Америки заявили, що не визнають виборів у Венесуелі. Чилійський президент Себастьян Піньєра звинуватив Мадуро у непомірній жадобі до влади коштом власного народу. Також 54 представники чилійської опозиції та колишні посадовці країни підписали спільну заяву щодо невизнання виборів у Венесуелі.

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