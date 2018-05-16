Виборча комісія Венесуели оголосила Мадуро переможцем виборів

Виборча комісія Венесуели ввечері у неділю, 20 травня, оголосила Ніколаса Мадуро переможцем президентських виборів. За даними комісії, за Мадуро проголосували 5,8 мільйона венесуельців (68 відсотків голосів). Другий результат - у Анрі Фалькона, який отримав підтримку 1,8 мільйона виборців. 925 тисяч голосів здобув проповідник Хав'єр Бертуччі. Фалькон заявив, що не визнає результатів виборів через численні порушення, повідомляє агентство Reuters.

Мадуро назвав своє переобрання "перемогою народу", а державні ЗМІ наголосили на рекордному відриві чинного президента від конкурентів. Утім, цього року на виборах явка, за даними виборчкому, становила лише 46 відсотків. Раніше джерело у виборчій комісії стверджувало, що активність виборців становила близько 32 відсотків, а опозиційні сили, які закликала бойкотувати голосування взагалі, запевняють, що явка була нижчою за 30 відсотків. На виборах 2015 року вона сягала 80 відсотків.

Президентські вибори у Венесуелі пройшли на тлі глибокої економічної та політичної кризи. Багато провідних опонентів чинного президента-соціаліста Ніколаса Мадуро перебувають у в'язниці, змушені були втекти за кордон або були позбавлені можливості висуватися як кандидати на виборах.

Раніше США та декілька країн Латинської Америки заявили, що не визнають виборів у Венесуелі. Чилійський президент Себастьян Піньєра звинуватив Мадуро у непомірній жадобі до влади коштом власного народу. Також 54 представники чилійської опозиції та колишні посадовці країни підписали спільну заяву щодо невизнання виборів у Венесуелі.