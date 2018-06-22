 Вибори у Туреччині: чи можлива поразка Ердогана? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 22.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Європа

Вибори у Туреччині: чи можлива поразка Ердогана?

Уже 16 років поспіль Реджеп Таїп Ердоган виходить переможцем на усіх виборах у Туреччині. Однак економічна криза та послаблення курсу нацвалюти загрожують йому втратою більшості у парламенті.

Реджеп Таїп Ердоган

Реджеп Таїп Ердоган звертається до прихильників

24 червня у Туреччині пройдуть позачергові президентські та парламентські вибори. Згідно з опитуваннями, 45-55 відсотків турків готові знову віддати свій голос за чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана. Однак у реальності цих обіцяних голосів він може недорахуватися. Керівник інституту соціологічних досліджень SONAR Хакан Байракчі каже, що завдяки політиці влади у країні панує атмосфера страху. 10 відсотків опитаних відмовились відповідати на питання про свої виборчі уподобання і, як підозрює Байракчі, реальні цифри під час голосування сильно відрізнятимуться від тих, які подають соціологічні служби, спираючись на не конче щирі відповіді громадян під час опитувань.

Після конституційної реформи 2017 року, підтриманої турками на референдумі з незначною перевагою, громадяни голосують двома бюлетенями: один подається за кандидатуру президента, а другим обирають парламентську партію. Для Ердогана, який останні 16 років виходив переможцем усіх виборів, цьогорічне голосування стане, вочевидь, найважчим випробуванням у його політичній кар'єрі. Те ж стосується і його Партії справедливості та розвитку (AKP), яка починаючи з 2002 року просуває в країні ісламсько-консервативний курс.

Системні проблеми даються взнаки

Керівник іншого інституту соцдосліджень - Metropoll - Езер Сенджар уже чверть століття відстежує політичну кар'єру Ердогана. Ще ніколи раніше його передвиборча кампанія не виглядала так кепсько, як нині, каже дослідник. Не він задає тон порядку денному, та й пропозицій розвитку країни з його боку катма. Виступи чиного президента демонструють сірість і слабкість, каже Сенджар. "Ще ніколи він не припускався у своїх виступах такої кількості помилок, як тепер", - каже соціолог і додає, що навіть не упевнений, чи вдасться Ердогану втримати владу.

Ствердження Ердогана як найвпливовішої фігури турецької політики відбулося не відразу, але цьому дуже сприяв економічний підйом Туреччини за його влади. У середньому річні доходи громадян за останні 15 років зросли у перерахунку з 3500 американських доларів до 10 тисяч, в країні відбувся справжній будівельний бум.

Президентський палац в Анкарі

Президентський палац в Анкарі

Але сьогоднішній стан економіки залишає бажати кращого. Після невдалої спроби путчу у липні 2016-го та запровадженого відтак надзвичайного стану, турецька ліра втратила третину своєї вартості. Нові закордонні інвестиції практично припинились. Довіра міжнародних ринків до країни похитнулася. 

DW.COM

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відверто закликав співгромадян міняти долари і євро на ліру, щоб підтримати курс національної валюти. (26.05.2018)

Чотири опозиційні партії у Туреччині створили альянс перед виборами до парламенту. Однак вони не змогли висунути єдиного кандидата на президентські вибори, що відбуватимуться одночасно. (06.05.2018)

Ердоган, який з релігійних ісламських міркувань виступає проти стягнення відсотків за кредитами, усе ж мусив "проковтнути" минулого тижня рішення Центробанку про підвищення ставки рефінансування до 17,75 відсотка. За цим показником Туреччина зараз четверта у світі після Аргентини, Венесуели та Ірану. "Уперше за 16 років Ердоганові не щастить. Йому не вдається приборкати економіку. Проблеми у системі освіти та охороні здоров'я теж стають дедалі помітнішими", - каже Сенджар і зауважує, що пересічні турки сповна відчувають на собі ці негативні тенденції. Тож і на передвиборчих заходах Ердогана жодної ейфорії.

Попутний вітер у вітрила опозиції

Політична дослідниця Гюльфем Сайдан Санвер погоджується з тим, що імідж Ердогана погіршився, йому дедалі важче просувати власні ідеї, а виступи дедалі частіше скидаються на "шоу однієї людини". А от кандидат у президенти від опозиційної Республіканської народної партії (CHP) Мухаррем Індже намагається скористатися шансом, який з'явився в опозиції. Згідно із соцопитуваннями, його рейтинг зараз перебуває приблизно на рівні 30 відсотків. Турецька опозиція уперше за довгий час відчуває попутний вітер у вітрилах, хоча "Ердоган і надалі намагається грати на страхах правоконсервативних виборців", каже Санвер. Саме тому Ердоган останніми днями звертається до теми операції проти Робітничої партії Курдистану (PKK) в Іраку, сподіваючись переконати настрашених можливістю зміни влади підтримати його на виборах.

Мухаррем Індже

Мухаррем Індже

Кінець системі правління всесильного президента?

Останні соцопитування вказують на те, що Ердоган може вийти переможцем другого туру президентських виборів. А от так званий "республіканський альянс" із партією Ердогана може програти опозиції більшість у парламенті, на яку досі спирався президент. За оцінками експертів, це б означало і крах системи всесильного президента, яку опозиція вважає диктаторською. "У такому разі на Ердогана чекають непрості часи. Він не зможе бути ефективним на посаді президента і йому доведеться рахуватися із парламентом", - прогнозує Санвер.

Дивитись відео 03:08
Now live
03:08 хв

Вибори в Туреччині: чи вдасться уникнути маніпуляцій? (22.06.2018)

  • Прихильники Ердогана

    Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана

    Вся влада президенту

    Референдум щодо внесення 18-ти поправок у конституцію Туреччини відбувся 16 квітня. Зміни, які підтримав понад 51 відсоток виборців, передбачають перехід від парламентської форми правління до президентської. Посаду прем'єр-міністра ліквідують, глава держави зможе призначати і звільняти міністрів, керувати за допомогою указів і контролювати судову систему. Критики побоюються диктатури Ердогана.

  • Депутати турецького парламенту

    Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана

    Протести опозиції

    В турецькому парламенті поправки підтримали депутати лише двох фракцій: крім власної партії Ердогана, ще Партія націоналістичного руху. Але їхніх голосів вистачило для схвалення законопроекту. Найбільша опозиційна Народно-республіканська партія і прокурдська Демократична партія народів кілька разів влаштовували акції проти конституційної реформи. Ці заходи розганяла поліція.

  • Турецький спецназівець у Стамбулі

    Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана

    В умовах надзвичайного стану

    У Туреччині все ще діє режим надзвичайного стану, запроваджений у липні 2016 року після невдалої спроби путчу. Це означає, що у країні все ще діє заборона на проведення несанкціонованих мітингів. Опозиція вказує на порушення під час референдуму й на те, що голосування в таких умовах не відображає волю народу.

  • Прем'єр-міністр Туречиини Біналі Їлдирим

    Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана

    Агітатори в Німеччині

    У березні міністри з Туреччини поїхали до ФРН, щоби переконати представників місцевої турецької діаспори проголосувати за поправки до конституції. У трьох німецьких містах їм з різних причин заборонили виступати з агітацією. Ердоган звинуватив Німеччину у використані "нацистських методів". Можливо, це вплинуло і на результат: дві третини турків ФРН висловилися на підтримку реформи.

  • Ердоган і Марк Рютте

    Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана

    Дипломатичний скандал

    Нідерланди виступили категорично проти агітаційних виступів турецьких міністрів на своїй території. Одного урядовця з Анкари не пустили до країни, його колегу - відправили з Роттердама у супроводі поліції. Зрештою, Туреччина назвала владу Нідерландів "фашистами", відмовила у в'їзді послу Нідерландів і призупинила дипломатичні контакти. Гаага вимагає вибачень і погрожує заходами у відповідь.

  • Прапори Туреччини та ЄС

    Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана

    Відносини Анкари та Брюсселя під питанням

    Результати референдум та дії влади проти інакодумців країни ставлять багато знаків запитання в тому, що стосується майбутнього Туреччини як країни-кандидатки на вступ до ЄС. Багато хто у Брюсселі вимагає припинення перемовин із Анкарою. У Берліні такий крок сьогодні називають неправильним.

  • Реджеп Таїп Ердоган

    Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана

    Що означає "за" турків

    Підтримка громадянами конституційної реформи на референдумі дає "зелене світло" перехідному періоду, який триватиме до 2019 року - допоки зміни набудуть чинності. У 2019 році в Туреччині відбудуться місцеві, президентські та парламентські вибори. Ними буде започатковано нову форму правління.

    Автор: Ілля Коваль


DW.COM

Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана

У Туреччині 16 квітня відбувся референдум, на якому більшість громадян висловилася за внесення поправок до конституції, які забезпечують президента країни надзвичайно широкими повноваженнями. (18.03.2017)  

Аудіо й відео до теми

Вибори в Туреччині: чи вдасться уникнути маніпуляцій? (22.06.2018)  

Також за темою

Türkei Istanbul Besuch Merkel mit Erdogan

Складна місія Меркель у Туреччині 02.02.2017

Під час візиту до Туреччини німецька канцлерка Анґела Меркель зустрінеться з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Ще перед початком поїздки в Німеччині спалахнула дискусія навколо такого візиту.

Докладно

Реджеп Таїп Ердоган

Вибори у Туреччині: чи можлива поразка Ердогана?

Економічна криза та послаблення курсу нацвалюти загрожують президенту Реджепу Ердогану втратою більшості у парламенті. 

KOMBO - US-Produkte (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

Мита Євросоюзу на товари зі США набули чинності

Вони стосуються, зокрема, виробів із сталі, віскі, арахісового масла, мотоциклів Harley Davidson та джинсів Levi's. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  