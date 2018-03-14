 Вибори президента РФ: в Україні блокують голосування росіян | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2018
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Новини

Вибори президента РФ: в Україні блокують голосування росіян

Поліція пропускає до дипломатичних установ лише співробітників. Ситуація уже викликала напруження між МЗС України та Росії.

Протест у Києві біля посольства Росії, 18 березня

Протест у Києві біля посольства Росії, 18 березня

Столична поліція не пропускає до будівлі посольства Росії в Україні охочих проголосувати на виборах президента РФ у неділю, 18 березня. До неї пропускають лише співробітників дипломатичної установи, утім, охочих проголосувати станом на ранок було лише кілька осіб, повідомляє агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Біля огородженої будівлі російського посольства на Повітрофлотському проспекті в Києві триває акція націоналістів. Близько сотні осіб з прапорами ВО "Свобода", "Правого сектору", "Нацкорпусу" поводяться мирно. Там організували театралізований флешмоб.

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Оскільки Москва не відмовилася від проведення в Криму голосування на виборах президента РФ, Київ не дасть громадяням Росії проголосувати у дипломатичних представництвах у Києві, Харкові, Одесі та Львові. (16.03.2018)

Головна дипломатка Євросоюзу Федеріка Могеріні заявила про невизнання проведення виборів Росією в анексованому Криму та наголосила на продовженні політики невизнання анексії півострова Росією. (16.03.2018)

За повідомленнями ЗМІ, в Одесі російське консульство оточила поліція через повідомлення про мінування. До консульств у Харкові та Львові також пропускають лише дипломатів.

Днями міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков попередив, що громадян РФ, за винятком дипломатів, не допускатимуть на територію російських дипломатичних установ у Києві, Харкові, Одесі та Львові для участі у виборах президента Росії. Глава МВС України нагадав, що ще 21 лютого Київ направив Москві ноту протесту з вимогою не проводити голосування 18 березня в Криму, та прив'язав можливість голосування росіян в приміщеннях дипломатичних і консульських представництв РФ на території України до виконання вимоги української сторони. Київ обіцяє не визнавати результатів виборів президента РФ в анексованому Криму.

Раніше про невизнання проведення виборів президента Росії на території Криму заявила головна дипломатка Євросоюзу Федеріка Могеріні.
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