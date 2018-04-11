Вибори по-новому: взяв гречку - сів за ґрати

Однією з найбільших загроз об'єктивності проведення виборів залишаються підкуп виборців, фальсифікація виборчої документації та інші порушення виборчого законодавства. Так, під час виборів до українського парламенту у 2014 році правоохоронці відкрили майже триста кримінальних проваджень щодо зловживань у ході виборчого процесу. Утім, з того часу з усіх них обвинувальні судові вироки винесені лише по 13-ти, а більшість засуджених по них отримали покарання у вигляді штрафів.

У 2015 році, після місцевих виборів, суди винесли 69 обвинувальних вироків, причому більшість з них за підкуп виборців, однак до в'язниці знову ніхто не потрапив. Такі дані наводять у громадянській мережі "Опора" і, зокрема, ними пояснюють розробку спільно з МВС законопроекту, який, на думку авторів, має закрити шпарини в законодавстві і зробити роботу правоохоронців під час виборів ефективною.

Що зміниться?

Текст законопроекту, яким пропонується посилити відповідальність за порушення виборчого законодавства, наразі не оприлюднений. Однак 11 квітня, під час засідання Кабінету міністрів України, очільники МВС уже представили головні тези документа.

Серед них: два роки ув'язнення за отримання виборцем неправомірної вигоди, незаконне використання, вкидання бюлетенів, порушення таємниці голосування членом виборчкому, кандидатом чи спостерігачем. Удвічі більший ніж нині термін ув'язнення пропонується для тих, хто підкупає виборців, - до шести років позбавлення волі. Окрім того, вперше може бути запроваджена відповідальність за підкуп кандидатів. Йдеться про так званих "технічних кандидатів" чи "кандидатів-двійників", яких фінансують впливові учасники виборів.

Ольга Айвазовська, співавторка нового законопроекту

Найголовніше, на думку авторів законопроекту, це надання правоохоронцям права на негласні слідчі дії. "Передавання грошей за "правильне" голосування часто має вигляд якоїсь черги. Прибувши на місце події, правоохоронці не можуть нічого зробити, адже в них немає на це санкції суду. Поки суд ухвалить рішення, ясна річ, там уже нікого не буде - всі розійдуться. Тому правоохоронцям потрібно дати право на затримання організаторів підкупу", - говорить Ольга Айвазовська, координаторка виборчих програм громадянської мережі "Опора". На думку Айвазовської, через цю прогалину правоохоронці не мали можливості розслідувати всю мережу підкупу.

Підкупів менше не стане

У більш ефективну роботу правоохоронців після ухвалення нового закону втім вірять не всі експерти. "Потрібно довести, що сам факт підкупу супроводжувався агітацією за кандидата і зобов'язанням виборця проголосувати за певну особу. Тобто доводити надзвичайно складно", - говорить генеральний директор Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель. Наприклад, як довести, що однойменний фонд імені кандидата, до якого кандидат офіційно не має жодного відношення, займається підкупом виборців, а не просто роздає продуктові набори? Або благодійний фонд чи організація, чи компанія, які в уявленні виборців чітко асоціюються з тим чи іншим політиком, роздають продукти та інші речі під час виборів, офіційно не закликаючи виборців ні до чого.

На думку Олексія Кошеля, новий законопроект не дає відповідей на ці виклики і не пропонує механізмів боротьби з цим. У КВУ є сумніви і щодо ефективності роботи правоохоронців з досвіду попередніх виборів. "Вони часто спускають на гальмах справи з виборами. Або ж у них немає розуміння основ виборчого законодавства, - говорить Олексій Кошель. - Дуже часто подібні справи "розпадаються" у процесі слідства".

Підвищити ціну фальсифікацій

Окрім посилення відповідальності за порушення на виборах, варто було б і значно підвищити ціну фальсифікацій, говорить політолог, кандидат історичних наук Олександр Палій. Зокрема, запровадити обрання депутатів у мажоритарних округах у два тури. "Це означатиме, що для фальсифікації голосів потрібні будуть десятки тисяч голосів, а не так як зараз, коли сто-двісті голосів можуть вирішити ситуацію. Це дуже серйозно підірве можливості для фальсифікацій", - говорить Олександр Палій.

Він пропонує також через законопроект зменшити час на здійснення волевиявлення і передбачити роботу виборчих дільниць до шостої години вечора, а не до восьмої як зараз. Тоді, на його думку, підрахунок голосів не розтягуватиметься до наступного дня і не виникатиме можливості фальсифікації результатів. "І найбільш корисним було б запровадити можливість відкликання депутатів у разі, якщо судом буде доведено організацію ним підкупу. Тобто зробити підкуп геть нерентабельним для самих людей, які його організують", - пояснює політолог.

Підкупи у міжсезоння

Окрім того, підкуп виборців відбувається не лише під час виборчої кампанії, а й у період між виборами, констатують у КВУ. Законопроект це питання також не регулює. "Наприклад, наша організація фіксує, що 20 кандидатів-мажоритарників реалізовували технологію підкупу виборців шляхом безкоштовної роздачі великодніх пасок із символікою кандидатів і політичних партій", - говорить генеральний директор Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель.

За словами однієї з авторів законопроекту Ольги Айвазовської, ніхто не може заборонити партіям і кандидатам роздавати будь-яку благодійну допомогу у період між виборами. Але всі ці витрати мають бути внесені в річні звіті політичних партій у відповідності до закону про діяльність політичних сил.

"І якщо у цих звітах не будуть прописані благодійні допомоги і подарунки і не буде зазначено, скільки партійних коштів на це пішло, це вже є приводом для НАЗК звернутись до суду", - пояснює Ольга Айвазовська.

У Кабміні, який схвалив текст законопроекту і подаватиме його до парламенту, сподіваються, що документ ухвалять ще до кінця поточної сесії. Текст законопроекту, застерігають у "Опорі", під час обговорення ще може змінитись. У який бік, невідомо. Наступні парламентські і президентські вибори в Україні відбудуться у 2019 році.