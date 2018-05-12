 Вибори в Іраку: прем′єру країни загрожує поразка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2018
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Новини

Вибори в Іраку: прем'єру країни загрожує поразка

Згідно з проміжними результатами, на виборах в Іраку перемогу може здобути список шиїтського проповідника та противника США аль-Садра. Натомість прем'єр країни Хайдер аль-Абаді поки що зазнає відчутної поразки.

Список Муктади аль-Садра ( на портреті) лідирує у низці регіонів на виборах в Іраку

Список Муктади аль-Садра ( на портреті) лідирує у низці регіонів на виборах в Іраку

Прем'єр-міністру Іраку Хайдеру аль-Абаді загрожує поразка на парламентських виборах, які відбулися 12 травня. Про це свідчать проміжні результати підрахунку голосів, оприлюднені іракською виборчою комісією. Згідно з ними, у чотирьох з десяти провінцій, в яких підрахували голоси, у тому числі в столиці країні Багдаді, перемогу здобуває список шиїтського проповідника Муктади аль-Садра "Сайрун", повідомляє агенція dpa. Очікується, що результати з усіх 18-ти провінцій стануть відомі до кінця дня 14 травня.

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44-річний аль-Садр вважається суперечливою постаттю. Він став відомий у країні завдяки боротьбі проти американських військових. Проповідник жорстко критикує чинний уряд та має багатьох прибічників у бідних регіонах країни. Крім того, представники виборчого списку аль-Садра тісно пов'язані з шиїтськими бойовиками. Сам аль-Садр не зможе увійти в уряд, оскільки особисто не балотувався на виборах, зазначає агентство Reuters. Утім, він може мати значний вплив при призначенні кандидатів на ключові посади.

Натомість "Коаліція перемоги" Хайдера аль-Абаді у жодній із 10-ти провінцій не здобуває першого чи другого місця. У телезверненні в понеділок, 14 травня, аль-Абаді закликав представників різних партій до співпраці при формуванні уряду. Він заявив про готовність "утворити сильний, вільний від корупції уряд, який не виконуватиме нав'язаний з-за кордону порядок денний".

Нагадаємо, 12 травня в Іраку пройшли перші в країні вибори після проголошення Багдадом перемоги над "Ісламською державою" п'ять місяців тому. За 329 місць у парламенті змагалися близько семи тисяч кандидатів (серед яких 2011 жінок). Вибори позначилися рекордно низькою явкою. За останніми даними, вона становила 44,5 відсотка. Для порівняння, під час виборів чотири роки тому активність виборців була на рівні 60 відсотків.

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